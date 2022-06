ग्रैमी अवॉर्ड विनर Ricky Kej ने मांगी मदद, 2 महीने से कस्टम में फंसा मेडल, वित्त मंत्री करेंगी मदद

म्यूजीशियन रिकी केज ने अप्रैल में हुए 64वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में ग्रामोफोन ट्रॉफी अपने नाम की थी. 'डिवाइन टाइड्स' के लिए रिकी केज को यह अवॉर्ड मिला था. लास वीगस में हुए इस अवॉर्ड फंक्शन में रिकी पूरे जोश के साथ पहुंचे थे. इससे पहले रिकी केज ने 'विंड्स ऑफ सामसारा' के लिए साल 2015 में यह अवॉर्ड अपने नाम किया था. जब रिकी केज स्टेज पर अवॉर्ड लेने ड्रमर स्टूवर्ट कोपलैंड के साथ गए थे तो उन्होंने सभी को नमस्ते कहा था, जिसकी हर ओर खूब चर्चा हुई थी. अब रिकी केज एक बार फिर न्यूज में आ चुके हैं.

इस बार अवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि कस्टम से शिकायत करने पर हंगामा है. दरअसल, जिस ग्रैमी अवॉर्ड में रिकी केज ने अपने नाम एक ग्रामोफोन के साथ एक मेडल किया था, वह बेंगलुरु के कस्टम्स के पास पिछले दो महीनों से फंसा हुआ है. वह लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनका मेडल मिल जाए, लेकिन कोरियर कंपनी की ओर से उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल पा रही है.

Would sincerely request everyone not to blame Customs for this. They may not be aware what the product is.. or what it's purpose is. They are probably following procedure. The motive of this tweet was to let them know of the package, and hopefully they will release it to me.