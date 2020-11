बर्थडे पर रेणुका शहाणे ने आशुतोष को दी बधाई, लिखा- हैपी बर्थडे राणाजी

बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में से एक आशुतोष राणा अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं. उनकी वाइफ और एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने भी हसबेंड को इस खास मौके पर विश किया है और इमोशनल नोट भी लिखा है. बता दां कि दोनों की शादी को दो दशक हो चुका है और दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग फैन्स द्वारा खूब पसंद की जाती है.

आशुतोष के बर्थडे के मौके पर रेनुका ने उनकी कुछ तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया है. उन्होंने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा- आपको हमेशा यूहीं प्यार करती रहूंगी. हैपी बर्थडे राणाजी. बता दें कि लॉकडाउन में आशुतोष राणा ने अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. पत्नी के अलावा उन्होंने अपने दोनों बच्चों शौर्यमान और सत्येंद्र के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया.

Love you forever and beyond ❤❤❤ Happy birthday Ranaji @ranaashutosh10 ❤❤❤ pic.twitter.com/zEVYffSw7E