'पुष्पा 2' की पहली झलक के लिए हो जाइए तैयार, 'अवतार 2' के साथ थिएटर्स में दिखेगा खास वीडियो!

अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फाजिल की फिल्म 'पुष्पा: द राइज' ने तेलुगू भाषा की जनता को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था. अल्लू अर्जुन के स्क्रीनतोड़ स्वैग का तूफान ऐसा चला कि हर कोई उनके डायलॉग से लेकर उनके डांस स्टेप्स तक कॉपी करने में लगा था. 'पुष्पा पार्ट 1' का एंड एक ऐसे नोट पर हुआ जहां से कहानी आगे बढ़नी है और जनता का इंटरेस्ट इस कहानी के साथ अटका हुआ है. इसीलिए पहली फिल्म देखकर थिएटर से बाहर लौटने के बाद से जनता टकटकी लगाए फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'पुष्पा: द रूल' का इंतजार कर रही है.

अल्लू अर्जुन और 'पुष्पा' के फैन्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म से जुड़ी कोई एक अपडेट शेयर की जाए. अब जो ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से फैन्स की ये तमन्ना जल्दी ही पूरी होने वाली है और जनता को 'पुष्पा 2' से एक जोरदार वीडियो देखने को मिलने वाला है.

अवतार 2 के साथ होगा ये वीडियो!

शनिवार से सोशल मीडिया पर और फिल्म बिजनेस पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा गर्म है कि 'पुष्पा 2' के मेकर्स ने अल्लू अर्जुन की फिल्म का भौकाल बनाने के लिए एक खास प्लान बनाया है. हॉलीवुड की बड़ी फिल्म 'अवतार 2' (Avatar: The Way of Water) 16 दिसंबर को इंडिया के थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 'पुष्पा 2' के मेकर्स इसके साथ फिल्म का शूट अनाउंस करने वाला एक खास वीडियो शेयर करने वाले हैं. इसमें अल्लू अर्जुन अपने पुष्पराज अवतार में 'फायर' लगाते हुए नजर आने वाले हैं.

हालांकि मेकर्स की तरफ से इसपर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जिस तरह ट्रेड एक्सपर्ट इसकी चर्चा कर रहे हैं उससे ये तय लग रहा है कि 'अवतार 2' देखने थिएटर्स पहुंचे दर्शकों को 'पुष्पा 2' की झलक भी बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी. जबकि कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि 17 दिसंबर को ये वीडियो ऑनलाइन भी शेयर कर दिया जाएगा.

'पुष्पा 2' के टेस्ट शूट का वीडियो

कुछ दिन पहले 'पुष्पा 2' के सिनेमेटोग्राफर ने सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'और एडवेंचर शुरू होता है.' फिल्म का शूट शुरू हो चुका है लेकिन मेन कास्ट के साथ कहानी का मेजर हिस्सा दिसंबर से शूट होने की रिपोर्ट्स आई थीं. ये भी कहा जा रहा है कि 'पुष्पा: द रूल' के जिस वीडियो के जल्द ही शेयर किए जाने की बात हो रही है वो फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन के टेस्ट शूट का वीडियो है.

मेकर्स ने भले अपनी तरफ से कुछ अनाउंस न किया हो लेकिन इन रिपोर्ट्स के आने के बाद अब जनता को बड़ी बेसब्री से 'पुष्पा 2' से जुड़े अपडेट का इंतजार रहेगा. और अल्लू अर्जुन के फैन्स के लिए तो इस वीडियो से बेहतरीन गिफ्ट कुछ भी नहीं होगा.