Film Wrap: मंगेतर ने गुदवाया स्मृति मंधाना का नाम, खेसारी के 'नचनिया' कहने पर आहत हुए पवन सिंह

सोमवार के दिन पढ़ें फिल्म रैप में एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या खास हुआ, महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर स्मृति मंधाना के मंगेतर सिंगर पलाश मुच्छल बेहद खुश हैं. उन्होंने अपनी लेडी लव के नाम का टैटू बनवा डाला. वहीं पवन सिंह को जब पता चला कि खेसारी लाल यादव ने उन्हें नचनिया कहा है, तो वो बहुत आहत हुए.

फिल्म रैप: पवन सिंह हुए नाराज (Photo: Instagram @pawansingh999)
फिल्म रैप: पवन सिंह हुए नाराज (Photo: Instagram @pawansingh999)

फिल्मी और खेल जगत दोनों ही इस वक्त भावनाओं और चर्चाओं से भरे हुए हैं. एक ओर सिंगर पलाश मुच्छल ने अपनी मंगेतर और भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत पर प्यार जताते हुए उनके नाम का “SM18” टैटू अपने हाथ पर गुदवाया, जो उनके रिश्ते की गहराई और गर्व दोनों का प्रतीक बन गया हैं. वहीं दूसरी ओर, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह अपने सह-कलाकार खेसारी लाल यादव के “नचनिया” कहने वाले बयान से आहत हुए हैं. पवन ने कहा कि वह इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं करते थे और कला की दुनिया में एक-दूसरे का सम्मान बनाए रखना जरूरी है.

'तुम्हें चीयर करने सचिन तेंदुलकर आए, हमारे क्रिकेटर्स कहां थे?' साउथ अफ्रीकन एक्ट्रेस ने उठाए सवाल 

दक्षिण अफ्रीकी की एक्ट्रेस और लेखिका थान्या वूर, जो खुद को गर्व से 'क्रिकेट नर्ड' कहती हैं, ने भारत की क्रिकेट के प्रति जुनून की खूब तारीफ की. लेकिन उन्होंने अपने देश दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं के क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रति उदासीनता पर निराशा जताई. 

स्मृति मंधाना के नाम की जिंदगी, पलाश ने हाथ पर गुदवाया खास टैटू, जल्द बनेंगे दूल्हा-दुल्हन

सिंगर पलाश मुच्छल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द शादी करने वाले हैं. बॉलीवुड और स्पोर्ट्स की दो अलग दुनिया का मिलन एक बार फिर देखने को मिलेगा. हाल ही में स्मृति ने वर्ल्ड कप मैच जीतकर बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, उनकी इस ऐतिहासिक जीत से मंगेतर पलाश की भी खुशी का ठिकाना नहीं है. 

AI 'महाभारत' में बड़ा ब्लंडर, हस्तिनापुर में दिखा मॉडर्न फर्नीचर, पीछे पड़े ट्रोल्स

माइथोलॉजिकल शोज का इंडियन ऑडियंस के बीच हमेशा से क्रेज देखा गया है. खासकर अगर उसका सब्जेक्ट रामायण या महाभारत की कहानी पर बेस्ड हो. आपको बीआर चोपड़ा की एपिक महाभारत और उसके दमदार किरदार अभी तक याद होंगे. इसके बाद कई मेकर्स ने महाभारत बनाई लेकिन कोई बीआर चोपड़ा के विजन के सामने नहीं टिक सका.

खेसारी लाल यादव के कमेंट से नाराज पवन सिंह, बोले- किसी पर टिप्पणी नहीं करते, सबके लिए दुआ है

बिहार में इन दिनों चुनाव के कारण माहौल काफी गरमाया हुआ है. दोनों पक्ष जनता का वोट पाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भी उतर चुके हैं. जहां पवन सिंह, NDA के प्रचारक के रूप में मौजूद हैं. वहीं खेसारी आरजेडी के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं.

अमिताभ से पंगा ले रहे करण जौहर? अगस्तय के डेब्यू पर ला रहे कार्त‍िक संग फ‍िल्म

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार दिखाई देंगे. वो मैडॉक फिल्म्स द्वारा बनाई गई 'इक्कीस' में नजर आएंगे, जिसमें वो शहीद लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाएंगे. ये मौका उनके पूरे परिवार के लिए काफी खास है. लेकिन अब उनकी फिल्म कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक-कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से क्लैश होगी.

