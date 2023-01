PAK एक्ट्रेसेस ने ISI संग मिलकर नेताओं को फंसाया? दावे से मची सनसनी, भड़कीं एक्ट्रेस

पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को उन्हीं के देश में शर्म‍िंदा होना पड़ रहा है. पाकिस्तान के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर मेजर आदिल राजा ने लॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेसेस पर भद्दे आरोप लगाए हैं ऐसे में पाकिस्तानी एक्ट्रेस का आदिल राजा पर गुस्सा फूट पड़ा है.

क्या है मामला?

दरअसल, हाल ही में पाकिस्तान के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर मेजर आदिल राजा ने दावा किया कि कई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स नेताओं को फंसाने के लिए रिटायर्ड जनरल बाजवा और पूर्व ISI प्रमुख फैज हमीद के साथ कर काम कर रही थीं. आदिल राजा ने किसी एक्ट्रेस का पूरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके नाम के शुरुआती लेटर्स लिखकर उनपर निशाना साधा. जो हैं MH, MK, KK, SA. इससे बिल्कुल साफ है कि आदिल राजा ने आरोप पाकिस्तानी एक्ट्रेस मेहविश हयात, माहिरा खान, कुबार खान और सजल अली पर लगाए हैं.

General Bajwa (R) and General Faiz Hameed (R) used to sexually exploit famous models and actors of Pakistan. four names are

1- M H. 2- M K. 3- K K. 4- S A.

- Major (Rtd) Adil Rajapic.twitter.com/MP7wHvfAaK