बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान, एक्टर्स ने मांगी मदद, यूजर बोले- खुद क्या कर रहे?

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी के हाल बाढ़ से बेहाल हैं. पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. खबरों के मुताबिक, बाढ़ की वजह से लगभग 1000 लोग अपनी जान गवां चुके हैं. वहीं लगभग 2 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियन और इन्फ्लुएंसर मदद की गुहार लगा रहे हैं. ट्वीट्स को देखते हुए देश की आवाम ने सेलेब्स को ही ट्रोल कर दिया है.

सेलेब्स ने लगाई मदद की गुहार

पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा इस समय बाढ़ जैसी बड़ी आपदा का सामना कर रहा है. बारिश और बाढ़ ने कई लोगों के घर और अपने उनसे छीन लिये हैं. ऐसे में टीवी चैनल पर दिखाई जाने वाली फुटेज को पाकिस्तानी आर्टिस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. सेलेब्स अपने फैंस से मदद की गुहार लगा रहे हैं और उन्हें अपना दिल और जेब खोलकर जरूरतमंदों की मदद के लिए कह रहे हैं.

एक्टर हुमायूं सईद ने ट्वीट कर सरकार से एक्शन लेने की गुजारिश की. इसके अलावा हुमायूं ने फैंस से भी आगे आने के लिए कहा. उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ की वजह से बेहद परेशान करने वाला मंजर देखने को मिल रहा है. मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द एक्शन लें और हमारे भाइयों और बहनों की मदद करें. हमें भी मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए.'

यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

हुमायूं ने इस ट्वीट को भलाई के लिए सोच कर किया होगा, लेकिन यूजर्स को उनका सिर्फ ट्वीट करना पसंद नहीं आया. कई यूजर्स ने उन्हें ताना मारा और उनपर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, 'आप सिर्फ ट्वीट किस बात के लिए कर रहे हो? शोबिज के लोग कब अपना योगदान देंगे?' दूसरे ने लिखा, 'भाई जो फिल्म से पैसे कमाए हैं वो डोनेट कर दो या खुद जाकर मदद करो.'

Extremely distressing situation all across Pakistan following rain & floods. I appeal to the government to please take urgent action & provide all necessary relief to our displaced brothers & sisters.All of us too must extend our support to the flood victims in every possible way