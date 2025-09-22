Film Wrap: आर्यन खान की सीरीज में फंसे रणबीर कपूर, झूठी निकलीं तान्या मित्तल!

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. बिग बॉस 19 में इस समय तान्या मित्तल अपने बयानों से काफी फेमस हो रही है. हालांकि उनके ये स्टेटमेंट अब बाहर की दुनिया में काफी चर्चित होने लगे हैं. इसके अलावा आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है. 'टीवी की आनंदी' उर्फ अविका गौर जल्द ही मिस से मिसेज बनने वाली हैं.

झूठी निकलीं तान्या मित्तल, करीबी ने खोली पोल, जीरो निकला करोड़ों का बैंक बैलेंस!

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल के अपने घर-जिंदगी को लेकर बताए सभी झूठ के बारे में उनके ही शहर ग्वालियर के लोग भी बोलने लगे हैं. राष्ट्रीय सनातन सेवा के उपाध्यक्ष अनंत शर्मा ने भी इस पर रिएक्ट किया है.

बिंदी-साड़ी में धनश्री को देखना चाहते हैं पवन सिंह, कॉमेडियन ने उड़ाया मजाक, कहा- थोड़ा फील...

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का बीता एपिसोड काफी इमोशनल रहा था. भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने अपने कमिटमेंट्स की वजह से इस शो को बीच में ही छोड़ दिया. वहीं वो धनश्री को बिंदी में देखना चाहते थे. अब इस पर कॉमेडियन ने मजाक उड़ाया है.

8 दिन बाद दुल्हन बनेगी ये हसीना! TV पर होगी शादी, इमोशनल हुईं मां, एक्ट्रेस बोली- ऐसा जश्न...

'टीवी की आनंदी' उर्फ अविका गौर जल्द ही मिस से मिसेज बनने वाली हैं. अविका अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लेकर हमेशा के लिए उनकी हो जाएंगी.

Advertisement

TV शो में राधे मां की एंट्री, EX कपल का कराएंगी मिलन, नफरत भूल एक होंगे ईशा-अभिषेक?

कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा टीवी की दुनिया में इस समय राज कर रहा है. शो में कई हिट जोड़ियों की खट्टी-मीट्ठी नोकझोंक और उनकी मस्ती-मजाक फैंस को पसंद आता है. अब नवरात्रि एपिसोड में राधे मां नजर आने वाली हैं.

आर्यन की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में फंसे रणबीर कपूर, ब‍िना वॉर्न‍िंग पी सिगरेट, मुंबई पुल‍िस लेगी एक्शन!

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' अब विवादों में भी फंस गई है.एनएचआरसी ने नेटफ्लिक्स के 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' शो पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मुंबई पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

---- समाप्त ----