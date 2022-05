मिथिला पालकर-जावेद जाफरी बने ‘In the Ring’ की कास्ट का हिस्सा, मुस्लिम वुमन बॉक्सर पर आधारित है फिल्म

वेब सीरीज 'लिटिल थिंग्स' फेम मिथिला पालकर और 'सूर्यवंशी' फेम जावेद जाफरी ने 'इन द रिंग' (In The Ring) कास्ट ज्वॉइन कर ली है. यह कहानी एक बुर्का बॉक्सर की है. इस हिंदी लैंग्वेज फिल्म को यूएस बेस्ड फिल्ममेकर अल्का रघुराम डायरेक्ट करेंगी. इससे पहले यह 'बुर्का बॉक्सर्स' नामक डॉक्यूमेंट्री को भी डायरेक्ट कर चुकी हैं. यह डॉक्यूमेंट्री कोलकाता बेस्ड मुस्लिम वुमन बॉक्सर्स पर आधारित थी.

अद्भुत होने वाली है फिल्म की कहानी

'इन द रिंग' फिल्म की बात करें तो यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो 17 साल की शमा नामक बॉक्सर की कहानी है. शमा, फीमेल मुस्लिम बॉक्सिंग कम्यूनिटी की ओर से चैंपियनशिप का हिस्सा रहती थीं. इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप फाइट में भाग लिया था, जब वह अपनी आंटी के मर्डर केस में फंसी थीं. इस फिल्म की कास्ट में रजिया शबनम भी नजर आने वाली हैं. रजिया पहली भारतीय महिला हैं जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग में रेफ्री और कोच बनी थीं.

Excited about our project announced at Cannes today! Mithila Palkar, Jaaved Jaaferi, Siam Ahmed Get ‘In the Ring’ With Muslim Woman Boxer Project (EXCLUSIVE) https://t.co/A67loPtSAx via @variety @namanrs #CannesFilmFestival #Cannes2022 #india