वायरल हुई Malavika Mohanan की फेक वलगर फोटो, एक्ट्रेस ने लिया एक्शन

एक्ट्रेस मालविका मोहनन आजकल सुर्खियों में आई हुई हैं. दरअसल, कुछ समय पहले इनकी कई फोटोज आम लोगों द्वारा शेयर की गई थीं, जो कि फोटोशॉप्ड हुई थीं. फेक- वलगर फोटोज को शेयर करने वालों की मालविका मोहनन ने अब क्लास लगाई है. एक ट्वीट कर सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है. एक्ट्रेस का कहना है कि किसी ने उनकी ओरिजनल फोटो को फोटोशॉप किया और उसका फेक-वलगर वर्जन बनाया.

कुछ महीनों पहले उनकी ये फोटोज ऑनलाइन खूब शेयर की गईं. मालविका ने अपने फैन्स से गुजारिश करते हुए यह भी कहा कि अगर वह किसी के भी साथ इस तरह होते देखते हैं तो उन्हें तुरंत मदद करनी चाहिए और इस न्यूज को रिपोर्ट करना चाहिए. कुछ दिनों पहले मालविका मोहनन अपने बेस्टफ्रेंड्स के साथ मालदीव गई थीं. वेकेशन के दौरान की एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज पोस्ट कीं. मालविका ने ट्वीट करते हुए खुद की एक फोटो शेयर की.

This is a photo of mine from a few months back which somebody has photoshopped and created a fake vulgar one. A lot of people have been circulating that including media houses like @AsianetNewsTM , which is just cheap journalism. If you see the fake one please help & report. pic.twitter.com/y9QXDf5HHf