अयुब खान से लेकर वंदना सजनानी तक, लॉकडाउन में इन स्टार्स की बढ़ीं मुश्किलें

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का ग्लैमर देख भले ही लोग आकर्षित होते हैं मगर ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. यहां पर सिर्फ एक एक्टर ही नहीं होता जिससे इंडस्ट्री चलती है. मेकअप मैन, वर्कर्स, स्पॉट ब्वॉय समेत इन सभी को लॉकडाउन में दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं कई सारे तो एक्टर्स भी ऐसे हैं जिनका गाड़ी लॉकडाउन की वजह से रुक गई है और उन्होंने अपनी व्यथा फैंस संग शेयर की है. पिछले साल भी लॉकडाउन लगने पर ऐसा देखने को मिला था और इस साल भी आलम कुछ ऐसा ही है. बता रहे हैं उन स्टार्स के बारे में जिन्होंने खुद लॉकडाउन में अपने बुरे हाल और तंगहाली के बारे में बताया.

वंदना सजनानी- हाल ही में राजेश खट्टर की वाइफ वंदना सजनानी ने इस बात का खुलासा किया कि पिछले एक साल से उनका जीवन संघर्ष में गुजर रहा है. एक्ट्रेस और उनकी फैमिली को इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है और वे मुसीबत में हैं.

अयुब खान- लिजेंड्री एक्टर दिलीप कुमार के रिश्तेदार अयुब खान टीवी की दुनिया का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है. मगर इस लॉकडाउन की वजह से एक्टर बेरोजगार हो चुके हैं और उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है. इस वजह से उनकी माली हालत भी खराब हो चुकी है. एक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उन्हें काम भी मांगना पड़ सकता है.

रश्मि गौतम- टीवी एक्ट्रेस रश्मि गौतम ने हालिया इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से लॉकडाउन लगने के बाद हर आदमी घर में बैठ कर नहीं जीवन गुजार सकता है. सभी के पास सकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती और कुछ एक्टर्स को काम ना मिले तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है.

अतुल वीरकर- एक्टर अतुल वीरकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा समेत कई सारे शोज में नजर आ चुके हैं. साथ ही वे मराठी सिनेमा से भी जुड़े हुए हैं. हाल ही में अतुल वीरकर के बारे में दुखद खबर सुनने में आई कि उन्हें गुजारा करने के लिए मोमबत्ती और अखबार बेचना पड़ रहा है. एक तो लॉकडाउन की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा भी एक दुर्लभ बीमारी का शिकार हो चुका है.

पावला श्यामला- पावला श्यामला साउथ इंडस्ट्री में कई सारी कॉमेडी फिल्में और टीवी सीरीज कर चुकी हैं. एक्ट्रेस को भी इस महामारी ने झकझोर कर रख दिया है. उनकी बेटी की भी तबीयत खराब है. उनके साथ काम कर चुके एक्टर चिरंजीवी को जब इस बारे में पता चला तो उसने मदद का हाथ आगे बढ़ाया.

Megastar @KChiruTweets Garu Donated ₹ 101500 to Veteran Character Artist Pavala Syamala Garu who’s struggling to run the households.#MegaStar #Chiranjeevi #PavalaSyamala pic.twitter.com/mwSgqmoFv9