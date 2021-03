ग्रैमी रेड कार्पेट पर 'आई स्टैंड विथ फार्मर्स' मास्क में दिखीं लिली सिंह, देखें वायरल तस्वीर

कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलने का सिलसिला जारी है. 14 मार्च को लॉस एंजिल्स में आयोजित ग्रैमी अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचीं यूट्यूबर लिली सिंह ने किसानों का समर्थन किया. रेड कार्पेट पर लिली सिंह 'आई स्टैंड विथ फार्मर्स' का मास्क लगाई दिखीं. इसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है.

यूट्यूबर लिली सिंह ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे पता है कि रेड कार्पेट या अवार्ड शो फोटोग्राफी को हमेशा सबसे अधिक कवरेज मिलता है, इसलिए यहां आप मीडिया में जाएं, इसके साथ बेझिझक रहें.' इस पोस्ट के साथ लिली सिंह ने जो तस्वीर शेयर की, उसमें लिखा है- 'आई स्टैंड विथ फार्मर्स'

I know red carpet/award show pictures always get the most coverage, so here you go media. Feel free to run with it ✊🏽 #IStandWithFarmers #GRAMMYs pic.twitter.com/hTM0zpXoIT — Lilly // #LateWithLilly (@Lilly) March 15, 2021

यूट्यूबर लिली सिंह ने जैसे ही अपनी यह तस्वीर शेयर की, कुछ ही घंटों में वह वायरल हो गई. लिली सिंह की इस पोस्ट को अब तक 13 हजार से अधिक लाइक मिल चुके हैं, जबकि 3 हजार से अधिक लोग री-ट्वीट कर चुके हैं. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय सिंगर रिहाना, पोर्न स्टार मिया खलीफा और पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग की किसान आंदोलन का समर्थन कर चुकी हैं.

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU — Mia K. (@miakhalifa) February 3, 2021

आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के लाखों किसान पिछले तीन से अधिक महीनों से तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर (सिंधु, टिकरी और गाजीपुर) पर डेरा जमाए हुए हैं. ये कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं.

किसान आंदोलन के समर्थन में सिर्फ भारत ही विश्व के अलग-अलग कोने में प्रदर्शन हो चुके हैं और लोग किसानों के साथ खड़े हैं. अब यूट्यूबर लिली सिंह ने भी ट्वीट करके किसान आंदोलन का समर्थन किया है.