जेल जाने के बाद KRK का बदला अंदाज, बोले- सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना जरूरी है, अभिनेता नहीं

कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) इज बैक. जेल से बाहर आने के बाद केआरके दमदार वापसी कर चुके हैं. कहां? ट्विटर पर जी और कहां. ट्विटर पर धमाकेदार कमबैक के बाद अब KRK राजनीति में एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं. इसलिये कमाल आर खान को हल्के में लेने की गलती मत करना. चलिये जानते हैं कि KRK ने पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर क्या कहा है.

राजनीति में आयेंगे KRK

जेल से बाहर आने के बाद केआरके एक से बढ़ कर एक ट्वीट करते नजर आ रहे हैं. पहले उन्होंने कहा कि वो बदला लेने आये हैं. इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि जेल में उनका 10 किलो वजन घट गया है. वहीं अब KRK एक नया दावा कर रहे हैं. केआरके का कहना है कि वो जल्द ही पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले हैं. ट्वीट करते हुए KRK लिखते हैं कि मैं जल्द ही राजनीतिक पार्टी जॉइन करने वाला हूं. क्योंकि देश में सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना जरूरी है, अभिनेता नहीं!

I am considering to join a political party soon. क्योंकि देश में सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना ज़रूरी है, अभिनेता नहीं!🙏🏼🌹