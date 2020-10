कृति सेनन ने शेयर की मोनोक्रोम फोटो, वुमन एम्पावरमेंट पर लिखी पोएम

पिछले कुछ समय से बरेली की बर्फी फेम एक्ट्रेस कृति सेनन भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं और वे विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखती नजर आ रही हैं. अपने क्लोज फ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए तो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की ही है साथ ही वे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही हैं. खासकर की जिस तरह से हाथरस मामले के बाद से देशभर में आक्रोश देखने को मिल रहा है. कृति भी इस मामले को लेकर काफी दुखी हैं और सोशल मीडिया पर महिलाओं के हित में अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं.

हाल ही में उन्होंने अपनी एक मोनोक्रोम फोटो शेयर की जिसमें वे ब्लैक आउटफिट में नजर आईं. इसी के साथ उन्होंने एक पोएम भी लिखी. ये कृति की सेल्फ मेड पोएम है. उन्होंने लिखा- उसके निशान उसे खूबसूरत बनाएंगे. उसकी दरारें उसे मजबूत बनाएंगी. उसे ना तो जलाया जा सकेगा नाहीं उसे तोड़ा जा सकेगा. क्योंकि वो अपने आप में ही एक आग होगी. वो एक आंधी बन चुकी होगी. इस कविता के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- ''जब-जब भी वो गिरी है वो और मजबूत होकर उठी है. वो मैं हूं.''

Every time she’s fallen down, she’s gotten up stronger! Thats me 🦋#BeMyPoetry #JustScribbling pic.twitter.com/0C1TnbJBJ9