Khali ने मारा टोल प्लाजा वर्कर को थप्पड़! वीडियो वायरल होने के बाद WWE स्टार ने दी सफाई

WWE के चैंपियन रह चुके द ग्रेट खली ने बिग बॉस 4 से खासी लाइमलाइट बटोरी. खली आजकल अपने वीडियोज से भी चर्चे में रहते हैं, जिन्हें वो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं. लेकिन इस बार खली किसी को थप्पड़ मारने की वजह से सुर्खियों में आए हैं. खली का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. जिसमें द ग्रेट खली की टोल प्लाजा कर्मचारियों से बहस हो रही है.

खली ने मारा थप्पड़

एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें खली की टोल प्लाजा कर्मचारियों से जमकर बहस हो रही है. खली को उन कर्मचारियों ने घेर लिया है, क्योंकि उनमें से एक ने खली पर ये इल्जाम लगाया है कि खली ने उसे बेवजह थप्पड़ मारा है. ये वाक्या तब हुआ जब खली जलंधर से करनाल जा रहे थे, इस बीच फिल्लोर एरिया के पास टोल नाके पर उनकी गाड़ी रुकी थी.

#Khali allegedly slaps a toll plaza employee at #Ladowal toll plaza.



this after Toll plaza employees allegedly bully him, call him a #monkey pic.twitter.com/WnY1meLrV9