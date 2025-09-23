scorecardresearch
 

Film Wrap: 42 की उम्र में मां बनेंगी कटरीना कैफ, आधा हुआ शाहरुख का नेशनल अवॉर्ड विनिंग अमाउंट

मंगलवार के दिन क्या कुछ खास हुआ हमारे फिल्म रैप में पढ़ें. कटरीना कैफ ने प्रेग्नेंसी अनाउंस की तो वहीं शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला. उनके साथ ही रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी को भी ये पुरुस्कार दिया गया. इसी के साथ सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया.

फिल्म रैप: 42 की उम्र में मां बनेंगी कटरीना, शाहरुख ने जीता नेशनल अवॉर्ड (Photo: Instagram @katrinakaif @gaurikhan)
मंगलवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया काफी कुछ बड़ा देखने को मिला. सबसे पहले तो कटरीना कैफ ने खुशखबरी सुनाई. वो मां बनने वाली हैं. 42 की उम्र में कटरीना प्रेग्नेंट हैं और विक्की कौशल संग अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. वहीं आज नेशनल अवॉर्ड्स भी ऑर्गनाइज हुआ. जहां मोहनलाल को दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया. तो वहीं शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्टर्स का अवॉर्ड दिया गया. पढ़ें आज की सभी बड़ी खबरें हमारे फिल्म रैप में. 

प्रेग्नेंट परिणीति बनीं Youtuber, 8 महीने से छिपाकर रखी थी गुडन्यूज, Video

परिणीति का वीडियो देख समझ आ रहा है कि वो अपनी व्लॉगिंग में बहुत कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं. खैर जो भी है इतना साफ है कि उनके वीडियो फैन्स को एंटरटेन करने वाले हैं.

शाहरुख खान ने जीता नेशनल अवॉर्ड, मगर इनाम में मिलेगी आधी राश‍ि, जानें क्यों?

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल का करियर पूरा करने के बाद आज शाहरुख खान को अपना पहला नेशनल अवॉर्ड मिल गया है. फिल्म 'जवान' के लिए शाहरुख ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता. अपने अवॉर्ड को लेने के लिए शाहरुख, दिल्ली पहुंचे. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से अपना अवॉर्ड रिसीव किया. नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में उन्हें रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी और साउथ सुपरस्टार मोहनलाल के साथ बैठे देखा गया. ये पल सभी के लिए खास था.

लवकुश रामलीला से बाहर हुईं पूनम पांडे, विरोध के बाद छ‍िन गया मंदोदरी का रोल

देशभर में नवरात्र की धूम है, दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच बड़ी खबर आई है कि पूनम पांडे जो दिल्ली में होने वाली भव्य लव कुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली थी, उन्हें इस भूमिका से हटा दिया गया है. 

बधाई हो! मां बनने वाली हैं कटरीना कैफ, विक्की कौशल ने शेयर की तस्वीर

बधाई हो...आखिर लंबे इंतजार के बाद बॉलीवुड के पावर कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने गुडन्यूज दे दी है. जी हां, कटरीना प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है.

धनश्री के किरदार पर उठाए सवाल-निजी जिंदगी को घसीटा, एक्ट्रेस को हुआ पछतावा, मांगी माफी

अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शो में धनश्री वर्मा के कंटेस्टेंट्स संग रिश्तों पर भी खूब चर्चा हो रही है. शो में एक बार फिर वो रोती दिखाई दीं, इसकी वजह पवन सिंह हैं.

