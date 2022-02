'10 March को योगी आदित्यनाथ जी की हार नहीं हुई, तो नहीं लौटूंगा भारत' बोले KRK

कमाल आर खान (KRK) ये आपने क्या कह डाला...? एक्टर और क्रिटिक केआरके हमेशा ही किसी ना किसी बड़े सेलेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके अपनी जिंदगी में विवादों को खुद न्योता देते हैं. सलमान खान से लेकर दीपिका पादुकोण जैसे बड़े स्टार्स तक, केआरके भद्दी टिप्पणी करके स्टार्स को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. लेकिन इस बार तो केआरके ने हद ही कर डाली, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सरेआम ललकारा है.

KRK ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना

कंट्रोवर्सी से घिरे रहने वाले केआरके ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करके लिखा है कि अगर यूपी चुनाव में उनकी हार नहीं हुई तो वो देश छोड़ देंगे.

केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा- आज मैं वचन लेता हूं कि अगर 10 March 2022 को योगी जी की हार नहीं हुई, तो फिर मैं इंडिया कभी वापस नहीं आऊंगा! जय बजरंग बली!

यहां देखें KRK का ट्वीट-

फैंस केआरके के ट्वीट पर उन्हें कर रहे ट्रोल

केआरके के इस ट्वीट ने फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है. कई लोग केआरके को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरह के कमेंट करने पर फटकार लगा रहे हैं और उन्हें ट्वीट डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- देखना थूक के मत चाट लेना, क्योंकि आएंगे तो योगी जी ही.

कई यूजर तो केआरके इस ट्वीट के बाद उन्हें एडवांस में RIP बोलने लगे हैं.

We will miss you brother.. RIP in advance 😭💐