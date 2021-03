कॉनक्लेव में खुलकर बोले कमल हासन- राजनीति से परे मेरी अभिनय की विरासत

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021 में दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार कमल हासन ने शिरकत की. कमल हासन ने बातचीत के दौरान अपने राजनीतिक सफर को लेकर अपने विचार रखे. उन्होंने Deep Disclosure Dasavathaaram: Who is the real Kamal Haasan? सेशन में बहुत खुलकर बातचीत की.

कॉनक्लेव में बातचीत के दौरान कमल हासन ने कहा कि अभिनय को लेकर उनकी विरासत राजनीति के परे है. कमल हासन ने अपनी राजनीतिक पार्टी Makkal Needhi Maiam की फरवरी 2018 को शुरुआत की थी. इसके बाद से लेकर अब तक वह बहुत शानदार ढंग से राजनीति, टीवी और फिल्म जगत के बीच संतुलन बिठाते रहे हैं.

राजनीति से परे है अभिनय की विरासत

इस सेशन के मॉडरेटर राजदीप सरदेसाई ने कमल हासन से पूछा कि यदि वह अपना स्टारडम खो दें तो क्या वह आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी हार जाएंगे? इसके जवाब में कमल ने कहा, "कला को लेकर मेरी विरासत राजनीति से परे है. यदि मैं हार जाता हूं, तो ये एक स्टार का अंत हो सकता है, लेकिन एक कलाकार का नहीं.

कमल ने कहा, "मेरी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनके लिए मेरे फैन मुझे याद रखेंगे. एक अभिनेता के तौर पर अपने पूरे जीवन चक्र में, मैं बस लोगों के साथ और उनके लिए काम करना चाहता हूं.

क्या MNM के पास फंड्स की कमी है?

सेशन की शुरुआत में ही बातचीत के दौरान कमल हासन ने कहा कि उन्होंने बिग बॉस तमिल के चार सीजन किए ताकि वह अपनी पार्टी के लिए पैसे जुटा सकें. उन्होंने कहा, "बिग बॉस करने के पीछे कारण था कि मैं अपनी पार्टी को फिनांस कर सकूं. Makkal Needhi Maiam के पास पैसे की कमी है. क्योंकि मेरी पार्टी सिर्फ सही रास्तों से पैसा जुटाती है इसलिए हमारे पास पैसे की कमी है."

कमल ने कहा कि आदर्श रूप से देखा जाए तो चुनावों में पैसा मायने नहीं रखना चाहिए. यही हमारा मकसद है. कमल हासन को टीवी के लिए हायर करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और यही वजह है कि मैंने टीवी में कदम रखा. कमल हासन ने आगे कहा कि वह फिल्मों और टेलीविजन में काम करना जारी रखेंगे.