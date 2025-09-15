इन बड़ी हॉलीवुड फिल्मों ने नेपाल में बढ़ाया था फिल्म टूरिज्म, क्या Gen Z क्रांति से होगा नुकसान?

नेपाल की जेन-जी क्रांति से आ रहीं तस्वीरें, दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे, प्राकृतिक सुंदरता से सजे नेपाल से आ रहीं आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरों ने लोगों के दिमाग में बसी उसकी अद्भुत इमेज को भंग किया है. वो इमेज जो लोगों ने फिल्मों में भी खूब देखी है. वो इमेज, जिसे फिल्मों में देख दुनिया भर के टूरिस्ट नेपाल घूमने के प्लान बनाने लगे और वहां फिल्म टूरिज्म बढ़ा.

टूरिज्म में फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है. जब लोग फिल्म की खूबसूरत लोकेशंस देखकर, वहां घूमने का प्लान करते हैं, तो इसे फिल्म टूरिज्म कहा जाता है. भारत की फिल्मों में नेपाल का खूबसूरत लैंडस्केप कई कहानियों का हिस्सा रहा है और इन्हें देखने के बाद यहां से लोगों ने नेपाल के ट्रिप प्लान करने शुरू किए.

1971 में आई 'हरे रामा हरे कृष्णा' से लेकर कुछ साल पहले आईं 'बेबी' (2015) और 'ऊंचाई' (2022) तक कई हिंदी फिल्में नेपाल में शूट हुई हैं. मगर क्या आपको पता है कि नेपाल कई बड़ी और पॉपुलर हॉलीवुड फिल्मों का भी हिस्सा रहा है? आइए आपको उन बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताते हैं...

डॉक्टर स्ट्रेंज (2016)

मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्में, दुनिया की सबसे पॉपुलर फिल्मों में गिनी जाती हैं. इस यूनिवर्स में मैजिक का एलिमेंट लेकर आने वाले किरदार डॉक्टर स्ट्रेंज की ऑरिजिन स्टोरी नेपाल में शूट हुई थी. इस कहानी में नेपाल की खूबसूरत वादियां मैजिक का रहस्यमयी संसार क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की गई थीं.

नेपाल में शूट हुई थी मार्वल की फिल्म 'डॉक्टर स्ट्रेंज' (Photo: IMDB)

स्वयंभूनाथ मंदिर, थमेल और पाटन दरबार स्क्वायर जैसी लोकेशंस इस फिल्म के लिए इस्तेमाल की गई थीं. फिल्म में आध्यात्मिक शक्तियों और दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने वाले पोर्टल का माहौल इन लोकेशंस से ही बना था.

एवरेस्ट (2015)

1996 में माउंट एवरेस्ट पर आए बर्फीले तूफान में फंसे पर्वतारोहियों की कहानी दिखाने वाली ये फिल्म, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है. इस फिल्म का बड़ा हिस्सा नेपाल में एवरेस्ट के इलाके और काठमांडू घाटी में शूट हुआ था. 'एवरेस्ट' में नेपाल की लोकेशंस जितनी मैजिकल लगती हैं, उतनी ही दुर्गम और भयानक भी. और फिल्म की कहानी का सारा वजन इन लोकेशंस में ही छुपा था.

'एवरेस्ट' में दिखी थी नेपाल की घाटियों की खूबसूरती (Photo: IMDB)

लिटिल बुद्धा (1993)

कम ही फिल्म लवर्स को ये याद रहता है कि दुनिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में से एक कियानू रीव्स ने भी नेपाल में शूट किया है. 'स्पीड', 'द मैट्रिक्स' और 'जॉन विक' फ्रैंचाइजी से पहले कियानू ने 'लिटिल बुद्धा' में काम किया था. फिल्म में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करके गौतम बुद्ध बनने से पहले वाले, युवराज सिद्धार्थ का किरदार निभाया था. तिब्बत पर सेट इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा नेपाल में शूट हुआ था. इस फिल्म ने नेपाल की लोकेशंस को दुनियाभर में बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई थी.

'जॉन विक' स्टार कियानू रीव्स भी कर चुके हैं नेपाल में शूट (Photo: IMDB)

सेवेन ईयर्स इन तिब्बत (1997)

दुनिया के सबसे पॉपुलर फिल्म स्टार्स में से एक ब्रैड पिट की ये फिल्म एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा थी. इसमें उन्होंने ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हेनरिक हैरर का किरदार निभाया था. इस फिल्म की कहानी का तिब्बत भी नेपाल में शूट किया गया था. ये शूट पहले भारत के लद्दाख में होना था, मगर चीन की आपत्ति और दखल के बाद मेकर्स ने ये शूट अर्जेंटीना में शिफ्ट किया.

लेकिन फिल्म को ऑथेंटिक फील देने के लिए डायरेक्टर ने चुपके से, करीब 20 मिनट की फुटेज सीक्रेट तरीके से तिब्बत में शूट की थी. फिर भी कुछ महत्वपूर्ण ऑन लोकेशन शॉट रह गए थे, जिनके बिना फिल्म अधूरी थी. और इन्हें खुले में तिब्बत जाकर शूट करना असंभव था. ऐसे सीन्स नेपाल में शूट किए गए थे. डायरेक्टर ने ये रहस्य कई साल बाद एक इंटरव्यू में रिवील किया था.

फिल्मों में तिब्बत को दिखाने के लिए खूब इस्तेमाल होता है नेपाल (Photo: IMDB)

द गोल्डन चाइल्ड (1986)

हॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कॉमेडी एक्टर्स में से एक एडी मर्फी ने भी नेपाल में शूट किया है. इस कहानी में रहस्यमयी शक्तियों वाला एक बच्चा है, जो संसार का उद्धार करने वाला अगला आध्यात्मिक गुरु बनेगा. एडी ने एक सोशल वर्कर का किरदार निभाया था, जिसे इस बच्चे की रक्षा का जिम्मा मिला है. कॉमेडी और रहस्यमयी शक्तियों से होने वाले चमत्कार इस फिल्म की जान थे और नेपाल की लोकेशंस, फिल्म के सेटअप का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं.

एडी मर्फी की 'द गोल्डन चाइल्ड' में भी था नेपाल (Photo: IMDB)

नेपाल के टूरिज्म को कैसे हो सकता है जेन-जी क्रांति से नुकसान?

इन फिल्मों के नाम और इनकी लिगेसी ही बताती है कि इनमें नेपाल की लोकेशंस ने लोगों पर क्या जादू किया होगा. टूरिज्म का नेपाल की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा रहा है. जिसमें फिल्म टूरिज्म भी शामिल है. भारतीय फिल्मों में ही नहीं, हॉलीवुड फिल्मों ने भी नेपाल को खूब एक्सप्लोर किया और उन लोकेशंस को देखकर टूरिस्ट वहां पहुंचे. मौजूदा अस्थिरता, नेपाल में शूट करने का सोच रहे फिल्ममेकर्स को हतोत्साहित करने वाली है.

ऐसे में ये भी एक खतरा है कि बड़ी हॉलीवुड प्रोडक्शन्स वहां शूट करने से बचती नजर आएं. नेपाल में शूट हुई हॉलीवुड फिल्मों के नाम ही ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत का ये पड़ोसी देश इंटरनेशनल फिल्ममेकर्स में कितना पॉपुलर रहा है. अगर वहां के हालात जल्द नहीं सुधरे, तो ये फिल्ममेकिंग को भी दूर करेगा. इससे ना केवल टूरिज्म को नुकसान पहुंचेगा बल्कि फिल्म सेट्स से लोकल आर्टिस्ट्स और टेक्नीशियंस को मिलने वाला रोजगार भी कम होगा.

