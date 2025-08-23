scorecardresearch
 

Film Wrap: टूट रही गोविंदा-सुनीता की शादी? बिग बॉस 19 में 4 कंटेस्टेंट के नाम हुए कंफर्म

शनिवार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी कुछ हुआ. गोविंदा और सुनीता आहूजा एक बार फिर अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. खबर है कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है और सुनीता ने तलाक की अर्जी दी है. वहीं बिग बॉस के 4 कंटेस्टेंट के नाम फाइनल हो गए हैं.

बिग बॉस 19 पर आया अपडेट (Instagram/@officialsunitaahuja/Yogen Shah)
शनिवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. सबसे ज्यादा चर्चा गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर हुई. जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच 38 साल पुराने रिश्ते में अनबन की खबरें हैं. बताया जा रहा है सुनीता ने तलाक की अर्जी दी है और गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में 4 कंटेस्टेंट के नाम फाइनल हो गए हैं.

मुश्किल में गोविंदा-सुनीता की शादी, बेटे यश ने घर पर कराई पूजा, पूरी होगी मन्नत?
गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में अनबन के बीच दोनों के बेटे यशवर्धन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने घर पर हुई पूजा की एक झलक शेयर की है. हालांकि एक्टर ने ये नहीं बताया कि पूजा किस चीज के लिए कराई गई है. 

इतनी बड़ी हो गई संजय दत्त की बेटी, लुक देख यूजर्स को याद आईं नरगिस, बोले- दादी जैसा चेहरा...
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के बच्चे बड़े हो गए हैं. उनके जुड़वा बच्चे इकरा और शहरान अब सुर्खियों में आने लगे हैं. संजय दत्त की छोटी बेटी की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें फैंस उनकी नरगिस से तुलना कर रहे हैं. 

Big boss Promo 19
बिग बॉस 19: सलमान के शो में जलवा बिखेरेंगे ये 4 कंटेस्टेंट, कंफर्म हुए नाम, सामने आया Video 
सलमान ने लद्दाख में शुरू की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग, देखें मूवी मसाला  
big boss 19 House
डेमोक्रेसी की थीम पर तैयार हुआ बिग बॉस 19 का घर, देखें आलीशान हाउस की पहली झलक 
Salman khan big boss set Photo
बिग बॉस के सेट पर सलमान खान, ब्लैक सूट में दबंग का टशन, 24 अगस्त को आएगा 19वां सीजन 
bigg boss 19 mike tyson salman khan undertaker
सलमान खान के शो में एंट्री करेंगे बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन, WWE स्टार अंडरटेकर? 

सब्जी बेची-चाय की दुकान पर किया काम, अब लैविश लाइफ जीता है ये कॉमेडियन, बना करोड़ों का मालिक
मशहूर कॉमेडियन सुदेश लहरी इन दिनों टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में दिखाई दे रहे हैं. सुदेश आज लैविश लाइफ जीते है. लेकिन उन्होंने हाल ही में अपने मुश्किल दिनों को याद किया. जिसमें उन्होंने बताया कि एक समय पर वो चाय की दुकान पर काम करते थे.

बिग बॉस 19: सलमान के शो में जलवा बिखेरेंगे ये 4 कंटेस्टेंट, कंफर्म हुए नाम, सामने आया Video
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स का प्रोमो रिलीज हो गया है. जिसमें 4 कंटेस्टेंट्स  के नाम पर मुहर लग गई है. इसमें फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर, एक्टर गौरव खन्ना और सिंगर अमाल मलिक का नाम है.

टूट रही गोविंदा-सुनीता की शादी? एक्टर के मैनेजर ने बताया सच, कहा- वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकते...
गोविंदा और सुनीता आहूजा के 38 साल पुराने रिश्ते में अनबन की खबरें हैं. बताया जा रहा है सुनीता ने तलाक की अर्जी दी है और गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

