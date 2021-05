Film Wrap: Aspirants सीरीज पर लगा कंटेंट चोरी का आरोप, सैफ ने सलमान-शाहरुख को बताया खुद से बेहतर

साल 2021 की बेस्ट सीरीज मानी जाने वाली Aspirants विवादों में घिर गई है. इस सीरीज के मेकर्स पर कंटेंट चुराने का इल्जाम लगा है. एक लेखक का कहना है कि इस सीरीज के मेकर्स ने उनकी लिखी किताब की कहानी को सीरीज के लिए चुराया है. वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान ने इस बात को माना है कि सलमान, आमिर और शाहरुख उनसे ज्यादा सफल खान हैं. ये सब और बाकी सबकुछ जो सोमवार के दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हुआ, आपको बता रहे हैं हम अपने फिल्म रैप में.

सलमान-आमिर-शाहरुख को खुद से बेहतर मानते हैं सैफ, अक्षय कुमार पर ये कहा

बॉलीवुड में जब भी खान नाम लिया जाता है तो सभी के मन में आमिर, शाहरुख और सलमान के नाम ही आते हैं. हालांकि इन तीनों के अलावा एक और खान है, जिसने इन्हीं के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था. उसका नाम है सैफ अली खान. सैफ ने अपने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड के तीनों खान से कम सफल होने को लेकर बात की है.

Broken But Beautiful 3 का दूसरा गाना हुआ रिलीज, रूमी-अगस्त्य ने किया प्यार का इजहार

ऑल्ट बालाजी ने अपनी आगामी रोमांटिक ड्रामा 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3' का दूसरा गाना 'तेरे नाल' र‍िलीज कर दिया है. इस गाने में रूमी (सोनिया राठी) और अगस्त्य (सिद्धार्थ शुक्ला) एक-दूसरे के सामने प्यार का इजहार करते नजर आ रहे हैं. इस वेब सीरीज की मनोरंजक कहानी और अभिनेताओं द्वारा शानदार प्रदर्शन के अलावा, इस सीरीज के पहले दो सीजन के खूबसूरत गानों को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया था.

सलमान खान की टाइगर 3 में इमरान हाशमी बनेंगे पाकिस्तानी एजेंट

एक्टर सलमान खान और कटरीना कैफ ने मार्च में मुंबई के यशराज स्टूडियो में फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग शुरू कर दी थी. फिल्म दोनों स्पाई अवतार में नजर आएंगे. इस फिल्म में इमरान हाशमी विलेन का रोल निभाएंगे. सलमान और कटरीना के कुछ समय बाद इमरान हाशमी ने भी फिल्म के लिए शूटिंग शुरू कर दी थी. फिल्म की शूटिंग काफी सिक्योरिटी के साथ हुई. अब फिल्म में इमरान हाशमी का क्या रोल होगा इसे लेकर जानकारी सामने आई है.

Aspirants पर लगा कंटेंट चोरी का आरोप, राइटर बोले- मेरी किताब की 30 प्रतिशत कहानी चुराई

देश की फेमस डिजिटल एंटरटेंनमेंट कंपनी TVF पर उनकी हालिया रिलीज हुई वेब सीरीज ‘Aspirants’ को लेकर चोरी का आरोप लगा है. ये आरोप लगाया है ‘डार्क हॉर्स’ कहानी के लेखक नीलोत्पल मृणाल ने.

सुष्मिता की बेटी ने सोशल मीडिया पर दिए पर्सनल सवालों के जवाब, बॉयफ्रेंड पर कहा ये

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बड़ी बेटी रेने सेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. हाल ही में उन्होंने फैंस के कई सारे सवालों के जावब दिए. रेने ने Ask Me Anything सेशन में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े सवालों का अपने अंदाज में जवाब दिया.