Film Wrap: विक्की का नया एड वायरल, सलमान संग नजदीकी दिखाने पर ट्रोल शहनाज

फिल्म रैप के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, समेत गुरुवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या रहा खास. ईद पार्ट में शहनाज गिल और सलमान खान की क्यूट बॉन्डिंग को कुछ लोगों को रास नहीं. इस वजह से शहनाज सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं. वहीं विक्की कौशल का नया विज्ञापन सामने आने के बाद हर ओर उनकी चर्चा हो रही है.

सलमान संग नजदीकी दिखाने पर ट्रोल शहनाज, वायरल हुआ सिद्धार्थ का पुराना ट्वीट

इस साल सलमान खान की बहन अर्पिता खान के घर हुई ईद पार्टी को याद रखा जाएगा. पार्टी काफी हैपनिंग रही, जहां लंबे वक्त बाद सेलेब्स का जमावड़ा लगा. इस पार्टी में चार चांद लगाने शहनाज गिल भी पहुंची थीं. शहनाज गिल ने पार्टी से जाते जाते सलमान संग अपनी बॉन्डिंग दिखाकर लाइमलाइट लूट ली. लेकिन दबंग खान संग इन नजदीकियों के चलते शहनाज ट्रोल भी हो रही हैं.

Vicky Kaushal का नया एड वायरल, यूजर्स को याद आए सलमान, पहले छीनी गर्लफ्रेंड अब...

विक्की कौशल इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं. फिल्मों से लेकर टीवी के विज्ञापनों में विक्की कौशल ही दिखाई देते हैं. अब एक्टर का एक और नया विज्ञापन सामने आ गया है. इस विज्ञापन के वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स को सलमान खान याद आ रहे हैं.

Kangana Ranaut ने लगाई 'आग', धाकड़ के नए गाने में दिखा बादशाह का स्वैग

बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म धाकड़ का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है. फिल्म के नये गाने में वो आग लगाती हुई दिख रही हैं. कंगना ने गाने में आग कैसे लगाई है. ये तो आप म्यूजिक वीडियो देख कर ही समझ सकते हैं. पर हां उससे एक बार She is On Fire गाने पर बात हो जाये. जिसे बादशाह (Badshah) ने अपनी आवाज दी है.

Rahul Mahajan की बर्थडे पार्टी में Ankita Lokhande के लुक से डरे लोग, बोले- भागो भूत आया

स्टार प्लस के शो स्मार्ट जोड़ी को काफी पसंद किया गया. इस स्मार्ट जोड़ी को बीती रात एक साथ फिर देखा गया. इस बार मौका था राहुल महाजन की पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेशन. इस खास मौके पर कई सेलेब्स ने श‍िरकत की. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही अंकिता लोखंडे की.

5 साल से मां बनने की कोश‍िश में संभावना सेठ, लिए दर्द भरे इंजेक्शन, फिर भी हुईं फेल...

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने बिंदास अंदाज के लिये जानी जाती हैं. इन्हीं चंद एक्ट्रेसेस में संभावना सेठ का नाम भी आता है. संभावना ट्रोल करने वालों की क्लास लगाना जानती हैं. वहीं चाहने वालों से दिल की बात शेयर करना भी नहीं भूलती हैं.