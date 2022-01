Film Wrap: श्वेता तिवारी ने मांगी माफी, मुंबई में घर की तलाश में कार्तिक आर्यन

फिल्म रैप के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत शुक्रवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या रहा खास. एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने कॉन्ट्रोवर्सियल बयान पर माफी मांगी है. वहीं बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपने नए घर की तलाश में हैं. आइए जानते हैं दिनभर में और क्या-क्या हुआ खास.

क्या Kartik Aaryan ढूंढ रहे हैं मुंबई में नया घर? ऐसी है चर्चा



सूत्र के ने बताया कि कार्तिक नया घर खोज रहे हैं. जुहू स्थित पिंक वसाबी के पास कार्तिक आर्यन अपने माता-पिता के साथ एक साइट विजिट पर गए थे. बिजी शेड्यूल के चलते कार्तिक प्लान कर रहे हैं कि वह एक बड़ी जगह पर जल्द ही शिफ्ट कर जाएं.

इन 2 कंटेस्टेंट्स की Bigg Boss 15 के बाद शक्ल नहीं देखेंगी Shamita Shetty, जानें कौन?

शमिता शेट्टी को आंटी बुलाने, उन्हें एज शेम करने की वजह से तेजस्वी को काफी ट्रोल किया जा रहा है. सेलेब्स ने भी तेजस्वी की क्लास लगाई है. शमिता ने तेजस्वी को इंसिक्योर बताया. दोनों एक्ट्रेसेज की इस कैटफाइट का किसे वोटिंग में फायदा होता है, ये जल्द पता लगने वाला है.

Kapil Sharma Netflix Special I'm Not Done Yet: जब अंडरवर्ल्ड से डरकर कपिल शर्मा ने अंडरवियर में छिपाए रुपये

Kapil Sharma Netflix Special I'm Not Done Yet: कपिल शर्मा ने बताया कि वह 1200 रुपये लेकर पहली बार मुंबई आए थे. कपिल कहते हैं, 'ग्रेजुएशन के बाद तीन महीने का ब्रेक होता है ना. मैं उसमें 1200 रुपये लेकर मुंबई आया था पहली बार स्ट्रगल करने. मेरे साथ मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त भी थे. हमने बहुत सुना था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड है. ऐसे में डर के मारे मैंने अपने पैसे अंडरवियर में छुपा लिये थे.'

Shweta Tiwari Issued an Apology: 'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं', विवादित बयान पर श्वेता तिवारी ने मांगी माफी

श्वेता तिवारी भगवान पर दिए अपने कंट्रोवर्सियल बयान की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. आलम ये है कि एक्ट्रेस के खिलाफ पुलिस केस तक दर्ज हो गया है. अपकमिंग वेब सीरीज के लॉन्च इवेंट में श्वेता ने कहा था- मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं. उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है. विवाद बढ़ता देख एक्ट्रेस ने अपना पक्ष सामने रखते हुए ऑफिशियल बयान जारी किया है

-8 डिग्री में शूटिंग करती नजर आईं Urfi Javed, दुनिया को दिखाया सिंगिंग टैलेंट

हमें बाहर से एक्टर्स की लाइफ जितनी अच्छी और आसान दिखती है. असल में वो उतनी ही मुश्किलों भरी होती है. उर्फी जावेद की ग्लैमरस लाइफ में भी कम दिक्कतें नहीं है. सर्दी के मौसम में जब सब रजाई के अंदर बैठे आराम कर रहे हैं. उस वक्त उर्फी जावेद -8 डिग्री में अपने आने वाले प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही हैं.