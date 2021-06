Film Wrap: नीना गुप्ता की मां ने की आत्महत्या करने की कोशिश, रामायण के 'सुमंत' का निधन

फिल्म रैप के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत बुधवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या रहा खास. बता दें कि सीर‍ियल रामायण के किरदार चंद्रशेखर का आज निधन हो गया है. उन्होंने बुधवार की सुबह लगभग 7 बजे अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली. इसके अलावा नीना गुप्ता ने बताया कि मेरे माता-पिता की शादी हो चुकी थी. जब मां को पिता की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी.

महिला के एक हाथ में बच्चा, दूसरे से पकड़ा कैच, वीडियो देख अनुष्का शर्मा हुईं इम्प्रेस

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की अक्सर अपने पति विराट कोहली को मैच के दौरान चियर करते हुए फोटोज वायरल होते हैं. अब एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक महिला अपने छोटे से बच्चे को एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ से बेसबॉल मैच के दौरान बॉल कैच कर लेती है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल है. अनुष्का ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- Nothing we cannot do.

जरीन खान बोलीं- सलमान की फिल्म के लिए बढ़ाया वजन, बाद में बन गया नेशनल इश्यू

जब एक्ट्रेस जरीन खान से पूछा गया कि क्या इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर को उनके लुक्स को लेकर जज किया जाता है या नहीं इसपर जरीन ने कहा, "यह निश्चित रूप से होता है. मैं सबको नहीं कहूंगी, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ सेक्शन में ऐसा होता है. शुरुआत में मेरा वजन लगभग एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया था."

नीना गुप्ता की मां ने की आत्महत्या करने की कोशिश, वजह थी पिता की दूसरी शादी

एक्ट्रेस ने बताया कि मेरे माता-पिता की शादी हो चुकी थी. जब मां को पिता की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी. नीना कहती हैं कि मां को इतना दुख हुआ था कि उन्होंने अपनी जान तक लेने की कोशिश की. मुझे यह सोचने में वक्त लग गया कि उस जमाने में कुछ भी पाना आसान नहीं होता था.

तलाक के महीनों बाद मिनीषा लांबा को फिर से हुआ प्यार, कहा- हैप्पी रिलेशनशिप में हूं

एक्ट्रेस मिनीषा लांबा का पिछले साल उनके पति से तलाक हुआ था. अब एक्ट्रेस की जिंदगी में नए प्यार की एंट्री हो चुकी है. मिनीषा की जिंदगी में प्यार लौट चुका है. मिनीषा ने अपने नए रिश्ते के बारे में बात की है. उनका कहना है कि शादी खत्म होने का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है.

बिग बॉस के वो एक्स कंटेस्टेंट्स जिनके ट्रांसफॉर्मेशन को देख आप रह जाएंगे हैरान

बिग बॉस के घर में ज्यादातर कंटेस्टेंट्स का असली चेहरा दिखाया जाता है. वे वीकेंड को छोड़ हर समय बिना मेकअप के देखने को मिलते हैं. कुछ कंटेस्टेंट्स ने काफी हद तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है जिसे देख सभी हैरान हैं. वजन कम करने से लेकर मेकअप और उनके लुक को पूरा करने वाले आउटफिट पहनने तक, वे शानदार ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं.

रामायण के 'सुमंत' का निधन, राजेश खन्ना-अमिताभ बच्चन संग किया था काम

टीवी के लोकप्र‍िय सीर‍ियल रामायण के एक और किरदार ने आज दुनिया को अलव‍िदा कह दिया. मशहूर वेटेरन एक्टर चंद्रशेखर का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने बुधवार सुबह लगभग 7 बजे अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें लीं. चंद्रशेखर ने पॉपुलर टीवी शो रामायण में सुमंत का किरदार निभाया था. वे टीवी एक्टर शक्त‍ि अरोड़ा के नाना हैं.