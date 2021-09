Entertainment News Updates Live: सलमान खान ने किया खुलासा, इस बार बिग बॉस में किए गए हैं ये बड़े बदलाव

Posted by :-

बिग बॉस 15 को अपने चार फाइनल कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं. गुरुवार शाम शो की प्रेस मीट हुई थी, जिसमें होस्ट सलमान खान ने शिरकत की. इस इवेंट में बताया गया कि बिग बॉस 15 के घर में आने वाले कंटेस्टेंट्स उमर रियाज, एक्ट्रेस डोनल बिष्ट, बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी हैं. साथ ही होस्ट सलमान खान ने कहा कि बिग बॉस का यह नया सीजन 5 महीनों तक चल सकता है.

