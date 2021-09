Entertainment News Live Updates: बिग बॉस 15 की Donal Bisht मॉल के वॉशरूम में बदलती थीं कपड़े, किया खुलासा

Posted by :-

पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभाव‍ित हुई थी. कई फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया तो वहीं कुछ ने थ‍िएटर के खुलने तक अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी थी. अब महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने का ऐलान कर दिया है. इस अनाउंसमेंट के आते ही 2021 से लेकर 2022 तक की बड़ी फिल्मों के रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है.

#YRF announces worldwide theatrical release dates for #BuntyAurBabli2 | #Prithviraj | #JayeshbhaiJordaar and #Shamshera

