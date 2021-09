Entertainment News Live Updates: कपिल शर्मा के साथ काम करने को तैयार हैं सुनील ग्रोवर! एक्टर ने दिया हिंट

साल 2021-22 के फिल्म कैलेंडर में कई बड़ी फिल्में शामिल हैं. सभी की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है. 5 नवंबर को सूर्यवंशी और नो मीन्स नो फिल्म से बड़े पर्दे पर फिल्मों का दोबारा आगाज होने वाला है. मालूम हो महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से सिनेमाघर और ऑड‍िटोर‍ियम खोलने का फैसला लिया है.

RANBIR KAPOOR: 'SHAMSHERA' FIRST GLIMPSE... On #RanbirKapoor’s birthday today, #YRF unveils the first glimpse of the actor: ‘Mark of Shamshera’... Costars #VaaniKapoor and #SanjayDutt... Directed by #KaranMalhotra... Produced by #AdityaChopra... 18 March 2022 release. #YRF50 pic.twitter.com/GiPNtHKHuc