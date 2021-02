5 साल पहले बाबा सहगल ने रिहाना पर बनाया था ये गाना, आपने सुना?

अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने किसान आंदोलन के सपोर्ट में ट्वीट किया, जिसके बाद कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधा. हालांकि, एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ रिहाना के सोपर्ट में आ गए. इतना ही नहीं उन्होंने रिहाना को डेडिकेट करते हुए एक सॉन्ग ही रिलीज कर दिया है. सॉन्ग का टाइटल है- RiRi (Rihanna). इस गाने को दिलजीत दोसांझ ने गाया है और Raj Ranjodh ने लिरिक्स लिखे हैं.

बाबा सहगल ने डेडिकेट किया था सॉन्ग

ये पहली बार नहीं है जब किसी इंडियन सिंगर ने रिहाना को सॉन्ग डेडिकेट किया है. इससे पहले रैपर बाबा सहगल ने भी रिहाना को सॉन्ग डेडिकेट किया था. 2016 में बाबा सहगल का ये सॉन्ग रिलीज हुआ था. इस गाने का टाइटल था रिहाना ओ रिहाना.

गाने के लिरिक्स कुछ इस तरह हैं- रिहाना ओ रिहाना. पुलिस स्टेशन इज द थाना, वहां पर जनरल स्टोर है, यहां पे है किराना. हिंदी में कहते हैं केला, इंग्लिश में बनाना.

यहां देखें सॉन्ग...



देखें: आजतक LIVE TV

मालूम हो कि भारत में पिछले 2 महीने से कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं. कई स्टार्स इसके सपोर्ट में हैं. इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर रिएक्ट किया जा रहा है. रिहाना ने भी मंगलवार को किसान आंदोलन का सपोर्ट किया था. दिलजीत दोसांझ और स्वरा भास्कर ने रिहाना को सपोर्ट किया है. पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा भी किसान आंदोलन के सपोर्ट में आई हैं.

कंगना ने किया दिलजीत के गाने पर रिएक्ट

कंगना रनौत ने भी दिलजीत के गाने पर रिएक्ट करते हुए लिखा- इसको भी अपने 2 रुपये बनाने हैं, ये सब कब से प्लान हो रहा है? एक महीना तो कम से कम लगेगा वीडियो की तैयारी और अनाउंसमेंट में. और लिब्रू चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि ये सब ऑर्गेनिक है. #Indiatogether #IndiaAgainstPropoganda

Isko bhi apne 2 rupees banane hain, yeh sab kabse plan ho raha hai ?One month toh minimum lagega to prep for video and announcement, and libru want us to believe it’s all organic ha ha #Indiatogether #IndiaAgainstPropoganda https://t.co/WvxxRr4T1F