Film Wrap: धनश्री से मिला पवन सिंह को धोखा! अशनीर ग्रोवर के शो में हुआ हंगामा

रविवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' थिएटर्स में कमाल कर रही है. वहीं टीवी एक्ट्रेस देवोलीना की प्रेग्नेंसी की खबर इस समय वायरल है. वहीं रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अरबाज और आदित्य दोनों ही कीकू शारदा से भिड़ते नजर आए.
डिलीवरी के 9 महीने बाद दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई एक्ट्रेस? फोटो से मिला हिंट, बोलीं- इस साल...
टीवी एक्ट्रेस देवोलीना ने हाल ही में अपनी कुछ फोटो शेयर की है. जिसमें उन्होंने एक हाथ में दीया पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में अपनी बेली को थामा हुआ है. इस फोटो में देखकर ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनने वाली है.
12 महीने में बनाए 6 पैक एब्स, मशहूर एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन देख फैन्स बोले- मेहनत रंग लाई...
एक्टर रोहित सराफ इन दिनों काफी चर्चा में हैं. दरअसल रोहित ने कुछ शर्टलेस फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. इन फोटो में देखा जा सकता है कि रोहित अपने 6 पैक एब्स का शो ऑफ कर रहे हैं.
अशनीर ग्रोवर के शो में हंगामा, कीकू शारदा संग हुई 'बदतमीजी', आदित्य पर चिल्लाए- 25 साल...
अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में अरबाज और आदित्य दोनों ही कीकू शारदा से भिड़ते नजर आए. अरबाज ने कीकू से बदतमीजी की. वहीं आदित्य ने कीकू के प्रोफेशन पर उंगली उठाई.
धनश्री से मिला पवन सिंह को धोखा! पहुंचा था दुख, बोले- किसका मुंह देख के उठा...
पवन सिंह राइज एंड फॉल रियलिटी शो को अलविदा कह चुके हैं. लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक क्लिप में पवन सिंह बताते दिखे कि उन्हें धनश्री ने धोखा दिया है.
थिएटर्स में चला अक्षय-अरशद की जुगलबंदी का जादू, दो दिन में 'जॉली एलएलबी 3' ने कमा डाले इतने करोड़
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' थिएटर्स में कमाल कर रही है. इसे ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में 'केसरी चैप्टर 2' के फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन को भी मात दी है.