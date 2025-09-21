Film Wrap: धनश्री से मिला पवन सिंह को धोखा! अशनीर ग्रोवर के शो में हुआ हंगामा

टीवी के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में कॉमेडियन कीकू शारदा अरबाज और आदित्य से भिड़ते नजर आए. वहीं बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 इस समय कमाल कर रही है.

Advertisement

X