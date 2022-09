कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवॉर्ड्स जीतने के बाद डायरेक्टर दीपक रेड्डी की शॉर्ट फिल्म Manasanamaha ऑस्कर के लिए भी क्वालिफाई हो चुकी है. इस फिल्म के लिए मेकर्स काफी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड्स जीत चुके हैं. वह इस फिल्म को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने की प्लानिंग में जुटे हैं. इसको पूरा करने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ रहे. लेकिन दुर्भाग्य से, फिल्म निर्माता वीजा समस्या के कारण विदेश में किसी भी स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं. इस बात की जानाकीर दीपक रेड्डी ने सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए दी.

नहीं मिल पा रहा दीपक को यूएस जाने का वीजा

यूएस में इस फिल्म की ऑस्कर्स में स्क्रीनिंग होनी है. इसे दीपक रेड्डी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. दीपक को वीजा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. ऑफीशियल्स और एक्स्पर्ट्स से ऑनलाइन इन्होंने मदद मांगी है. सोशल मीडिया पर दीपक रेड्डी का ट्वीट वायरल हो रहा है. फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए इंडिया इन स्विट्जरलैंड ने ट्वीट किया कि तेलुगू फिल्म Manasanamaha गिन्नीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुकी है. फिल्म ने अपने नाम सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स किए हैं. यह फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई थी. 16 मिनट 30 सेकंड की यह फिल्म अबतक 513 नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड जीत चुकी है.

Sir, Due to visa restrictions from last year, I couldn’t attend a single film festival in 200+ fests including Oscar qualifying screening in the US. Please help me get a US visa slot to attend my last set of film festivals to represent our country @MEAIndia @TelanganaCMO https://t.co/P5iaCWS73M