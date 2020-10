15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाहाल, फिल्म देखने के लिए मानने होंगे ये नियम

सरकार ने अनलॉक-5 में 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों के खुलने की घोषणा कर फिल्म इंडस्ट्री समेत स‍िनेमा लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया था. अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमाघरों को खोलने और दर्शकों के लिए सिनेमाघर में फिल्म देखने के ल‍िए जरूरी गाइडलाइन्स जारी किए हैं. ये गाइडलाइन्स सभी के ल‍िए आवश्यक है.

मंत्रालय की ओर से ये सभी नियम एहतियात के तौर पर जारी किए गए हैं. इनमें शाम‍िल नियम ये है:

- मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत ऑड‍ियंस के साथ ही खोला जाएगा.

- सभी दर्शकों को मास्क लगाना जरूरी है.

- एक सीट छोड़कर दर्शकों को बैठना होगा.

- श‍िफ्ट और स्लॉट की अनाउंसमेंट की जाएगी.

- ऑनलाइन बुकिंग करने की कोश‍िश करें.

- कोरोना के संदर्भ में जागरुक करने वाली 1 मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट, या तो शो से पहले, या मध्यांतर के बाद दिखाना जरूरी है.

- एक मूवी खत्म होने के बाद हॉल को दोबारा सैनिटाइज करना सुन‍िश्च‍ित किया जाए.

- स्टाफ को पूरी सुरक्षा दी जाएगी.

- पैक्ड फूड मिलेगा

- हॉल का टेंपरेचल संतुल‍ित रखा जाएगा.

