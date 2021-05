VIDEO: अल्लू अर्जुन की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, 15 दिन बाद परिवार से मिले एक्टर

साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन कोरोना निगेटिव आ चुके हैं. इसकी जानकारी एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दी. वीडियो में वह 15 दिन बाद परिवार से मिलते नजर आ रहे हैं. अल्लू को घर पर देख दोनों बच्चे भी काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं.

अल्लू ने शेयर किया वीडियो

अल्लू ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह पहले बेटे और फिर बेटी को गले लगाते और प्यार करते दिखाई दे रहे हैं. अल्लू जैसे ही लिफ्ट से बाहर आते हैं, बेटा भागकर उनके गले लगता है. इसके बाद बेटी बाहर आती है और अल्लू उसे प्यार करते हैं. वीडियो शेयर करते हुए अल्लू ने कैप्शन में लिखा, "परिवार से पूरे 15 दिन बाद मिल रहा हूं. कोरोना निगेटिव आ चुका हूं और 15 दिन का क्वारनटीन पीरियड भी खत्म हो गया है. मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आई."

Meeting family after testing negative and 15 days of quarantine. Missed the kids soo much 🖤 pic.twitter.com/ubrBGI2mER