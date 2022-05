18 साल के पाकिस्तानी VFX आर्टिस्ट ने री-क्रिएट किया हॉलीवुड फिल्म का फाइट सीन, हुई तारीफ

दुनियाभर के लोगों में बेशुमार टैलेंट भरा हुआ है. छोटे-छोटे बच्चों में हम डांस और सिंगिंग का टैलेंट तो देखते ही रहते हैं लेकिन एक पाकिस्तानी लड़के ने अपनी एडिटिंग और VFX के दम पर कमाल कर दिखाया है. इस VFX आर्टिस्ट का नाम सोहेल खान है. सोहेल ने मार्वल की फेमस फिल्म शांग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स (Shang-Chi and the Legend of theTen Rings) के फाइट सीन को री-क्रिएट किया है.

18 साल के सोहेल ने किया कमाल

सोहेल खान यूट्यूब पर अपने वीडियो को शेयर करते हैं. वह VFX के काम में माहिर हैं और इस बात का सबूत उनका यूट्यूब चैनल देता है. सोहेल के यूट्यूब चैनल का नाम SKgame ON है. इस चैनल पर सोहेल खान मार्वल की फिल्मों के सीन्स को री-क्रिएट कर वीडियो बनाते और शेयर करते हैं. ऐसे ही सोहेल ने शांग-ची के फाइट सीन को री-क्रिएट किया था, जिसकी तारीफ इंटरनेट पर हो रही हैं.

यूट्यूब पर सोहेल खान के 3.59K सब्सक्राइबर हैं. उन्होंने अपना फेमस शांग-ची वीडियो दिसंबर के महीने में पोस्ट किया था. इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर किया और सोहेल की किस्मत पलट गई. इस वीडियो को यूट्यूब पर अभी तक लगभग 9K लाइक्स और 500 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोहेल ने बताया है कि वह अभी VFX सीख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर सोहेल खान के काम की खूब तारीफ हो रही है. यूजर्स उनके काम के साथ-साथ उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'विजुअल इफेक्ट्स के साथ-साथ उनके एक्सप्रेशन भी अच्छे और इंटेंस हैं. इन बच्चों के लिए तालियां तो बनती हैं.' एक और यूजर ने लिखा, 'उन्हें फ्री इंटरनेट, लैपटॉप, सही ट्रेनिंग देने की जरूरत है. हर शहर और गांव का एक्सपोर्ट मार्किट से जुड़ा होना जरूरी है. डिजिटल स्किल्स ही भविष्य है.'

watched it a couple of days ago. Even i was impressed. Apart from the Visual effects, their expressions looked so genuine and intense.

These guys deserve big applause. — Hussain Ali Shah (@husseinalishah) May 11, 2022

This is Such a good work. 😱😳🔥(SK game ON-YT Channel) pic.twitter.com/EJxIsYOTXp — Taimoor Zaman (@taimoorze) May 11, 2022

शांग-की के अलावा सोहेल खान ने मार्वल की फिल्म एंट मैन और कैप्टेन अमेरिका के सीन्स को री-क्रिएट किया हुआ है. इसके अलावा उन्होंने सुपरमैन, फेमस कार्टून शो बेन 10 और हैरी पॉटर के सीन्स को भी री-क्रिएट कर वीडियो बनाया है. 18 साल की उम्र में ही सोहेल खान सोशल मीडिया पर छा गए हैं और अपने टैलेंट से यूजर्स का दिल जीत रहे हैं.

Wow. And all these kids have is a cellphone and a hand-me-down basic laptop. Not just the editing, the angling, the expressions! They NEED to be discovered. Help spread the word. https://t.co/BwdzGwW5zo — Rida Khan (@RidaAKhan) May 11, 2022

Give them free internet, laptop, proper training, global skills, bank accounts, tax lawyer & export their skills. Enough of sending plumbers, drivers, electricians, masons and/or chefs abroad. Digi-skills are the future. Every village & town should be connected to export market. https://t.co/dnllZ0FM0C — A A H Soomro (@AAHSoomro) May 11, 2022