हॉलीवुड एक्टर Zac Efron ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी? नई फोटो देख उठे सवाल

Zac Efron हॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से के हैं. Zac की फैन फॉलोइंग लम्बी है और अगर हम कहें कि उनकी हर फीमेल फैन उन्हें डेट करना चाहती है तो गलत नहीं होगा. हाई स्कूल म्यूजिकल फ्रैंचाइजी से फेमस हुए Zac Efron ने हाल ही में फेसबुक पर अपना एक नया वीडियो पोस्ट किया था, जिसे लेकर फैंस के मन में कई सवाल उठा रहे हैं.

Zac Efron ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी?

Earth Day के मौके पर Zac Efron ने एक इनिशिएटिव की शुरुआत करते हुए फेसबुक पर अपना वीडियो शेयर किया था. हालांकि Zac की बात के बजाए उनके लुक पर सभी का ध्यान गया. उनकी जॉलाइन और होठों में आए बदलाव को देखकर सभी हैरान रह गए और तरह-तरह के सवाल उठाने लगे.

कई ने यह अंदाजा भी लगाया कि कहीं Zac Efron ने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा ली है. तो कई ने यह भी कहा कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में 15 साल बिताने के बाद Zac Efron एकदम अलग इंसान नजर आ रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने Zac Efron की फोटोज को शेयर कर उनके लुक के बारे में बात की. साथ ही बताया कि कैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वह Zac Efron ही हैं. देखें ट्वीट्स:

THIS IS ZAC EFFRON?? pic.twitter.com/2v6kYBgRHD — apple bottom jeans (@JJKREADY) April 23, 2021

bruh zac efron can play human shrek in the live acton adaption now pic.twitter.com/5o4LHIdVqA — sprucy (@sprucyguy) April 24, 2021

Zac Effron looks like someone who’s paid millions in surgery bills to look like Zac Effron pic.twitter.com/fn5yjyHl7e — paukl (@PauklSchmaukl) April 23, 2021

zac efron

how it started: how it's going: pic.twitter.com/WKczdIK9dr — giulietta, ma senza romeo (@giulianotgiuly) April 23, 2021

Whoever made Zac Efron feel like he needed to get plastic surgery.... I just want to talk. 😅 — shelby (@shelbsncheese) April 24, 2021

Not criticising but just understanding what Zac Efron did pic.twitter.com/EThLqeBdUA — Nαɾɾყ, ɱყ ԋσɱҽ 🖤 (@melano_comestai) April 24, 2021

गर्लफ्रेंड से हो गया है Zac का ब्रेकअप

बता दें कि Zac Efron अपने बदले हुए लुक के अलावा गर्लफ्रेंड Vanessa Valladares के साथ ब्रेकअप को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं. दोनों का रिश्ता 10 महीनों तक चलने के बाद दोनों अलग हो गए है. Zac के दोस्त ने इस खबर की पुष्टि की है. हालांकि दोनों के अलावा होने के कारण का पता अभी भी नहीं चल पाया है.

Zac Efron के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हें हाई स्कूल म्यूजिकल फ्रैंचाइजी की वजह से पहचान मिली थी. उन्हें ड्वेन 'द रॉक' जॉनसन और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म बेवॉच में भी देखा जा चुका है. इसके अलावा उन्होंने 2020 में आई स्कूबी डू मूवी स्कूब में फ्रेड जोन्स को अपनी आवाज भी दी थी.