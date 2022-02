अजीबोग़रीब लेकिन सच्चे अपराध पर बनी नेटफ़्लिक्स की ये रियल क्राइम सीरीज़ आपको हिलाकर रख देगी

एक शख्स आता है और आपके पूरे जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है. आप उसी के हिसाब से खाते-पीते हैं, उसी के हिसाब से काम की जगह चुनते हैं, वही ये तय करता है कि आप क्या करेंगे, कहां रहेंगे, कैसे काम के लिये जायेंगे और कैसे आयेंगे. आपके जीवन में एक भी ऐसी चीज़ नहीं बची है जो उसकी मर्ज़ी के बगैर चलती हो. इसके ऊपर, वो आपसे ये सब करवाते हुए कहता है कि आपकी जान को ख़तरा है. उसी ख़तरे को टालने के लिये आपको उसके मुताबिक़ चलना होगा क्यूंकि उसे मालूम है कि आपकी जान कैसे बच सकती है. वो आपसे कुछ दिन या कुछ महीने नहीं बल्कि 10 साल ऐसा करवाता है.

फिर मालूम ये चलता है कि असल में आप उसके अकेले शिकार नहीं हैं. ऐसा वो न जाने कितने लोगों के साथ कर चुका है. और इस दौरान उसने करोड़ों रुपये भी ऐंठे हैं. कितने ही लोगों को उनके परिवार से सालों-साल के लिये दूर कर दिया.

ये फ़िक्शन नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है. पुलिस की फ़ाइलों में ये एक चालू केस है और पुलिस अभी भी जांच कर रही है. ये कहानी देखने को मिलती है नेटफ़्लिक्स की नयी रियल क्राइम सीरीज़ में जिसका नाम है 'पपेट मास्टर: हंटिंग दी अल्टीमेट कॉनमैन'.

इस लिमिटेड सीरीज़ में कहानी देखने को मिलती है सारा स्मिथ की. जो इंग्लैण्ड के श्रॉपशायर में रहकर एक कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थीं. साल 1993 में सारा के साथ पढ़ने वाला एक लड़का आईआरए को बंदूकें सप्लाई करने के मामले में पकड़ा जाता है. इसी बीच सारा के बॉयफ्ऱेंड की एक बार में मुलाक़ात होती है एक आदमी से. वो ख़ुद को एमआई5 का एजेंट बताता है और उसे एक 'प्लान' का हिस्सा बना लेता है. उस एक मुलाक़ात ने उन सबही लोगों की ज़िन्दगी बदल के रख दी. वो कथित एमआई एजेंट सारा, उसके बॉयफ़्रेंड और एक और दोस्त को लेकर सड़क यात्रा पर निकल पड़ता है क्यूंकि उसके अनुसार उनका 'प्लान' गड़बड़ हो गया था और उन सभी की जान को ख़तरा था. इसके बाद सारा अगले 10 साल तक अपने घर से दूर रहती हैं. दुनिया में किसी को भी उनकी कोई खोज ख़बर नहीं थी. उनके घरवालों को भी नहीं.

इस सीरीज़ में एक और कहानी मिलती है दो भाई-बहनों की. 2012 में इनकी मां सैन्ड्रा क्लिफ़्टन का बॉयफ्ऱेंड बनता है डेविड नाम का एक शख्स. धीरे-धीरे वो इन दोनों भाई-बहनों और उनकी मां सैन्ड्रा के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिशें करने लगता है और उसमें सफ़ल भी हो होता दिखता है. इस बीच वो महंगी गाड़ियां, घड़ियां वगैरह ख़रीदता है, आलीशान लाइफ़-स्टाइल के साथ रहता है लेकिन उसका भुगतान सैन्ड्रा के जिम्मे आता है. यहां भी वो पैसों की बड़ी हेराफेरी कर रहा था. ये कहानी आगे बढ़ती है तो मालूम पड़ता है कि सैन्ड्रा अपने बच्चों को छोड़कर डेविड के साथ जा चुकी थी. वो कहां थी, कैसे थी, क्या कर रही थी, किसी को कोई ख़बर नहीं थी. उन दोनों बच्चों के पिता (जो सैन्ड्रा से अलग हो चुके थे) अब उन लोगों के साथ थे. क़रीब 4 साल बाद पुलिस सैन्ड्रा से संपर्क साध पाती है. लेकिन सैन्ड्रा का कहना है कि वो एक वयस्क है और पानी मर्ज़ी से डेविड (असल में वो फ़्रीगार्ड ही है) के साथ रह रही थी और उसे उसकी असलियत मालूम थी.

तीसरी कहानी है एक अमरीकी महिला की जो इंग्लैण्ड में ऐसे ही एक शख्स के चंगुल में फंसी थी. इस मामले में एफ़बीआई भी शामिल हो गयी और फ़्रीगार्ड को हीथ्रो हवाई अड्डे पर गिरफ़्तार भी किया गया.

ये सभी कहानियां अलग-अलग समयों की हैं और सीरीज़ देखते हुए आप वक़्त में आगे-पीछे जाते जायेंगे. लेकिन आपको मालूम चलता रहेगा कि असल में हर कालखंड में जो भी कुछ हो रहा था, वो एक ही शख्स कर रहा था. और इस वजह से इस सीरिज़ का थ्रिल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है.



बहुत सारे 'यूं होता तो क्या होता' मोमेंट्स

इस सीरीज़ में बहुत सारी जगहों पर आप माथा पीटना चाहेंगे. क्यूंकि कहानियों में बिंधे किरदार रॉबर्ट फ़्रीगार्ड की सच्चाई जानने से एक कदम ही दूर थे और वो बस सही ऐंगल में नहीं देख रहे थे. मसलन, 2021 में, जब सैन्ड्रा अपने बच्चों से दूर चली गयी तो उसके एक्स-हसबैंड ने बच्चों का साथ दिया और एक दिन यूं ही गूगल पर सर्च करते हुए उसे डेविड की सच्चाई मालूम चल गयी. उसे 2-3 क्लिक में ही ये मालूम चल गया कि जो शख्स डेविड बनकर उसकी पूर्व-पत्नी के साथ रह रहा था वो यही काम कुछ महीने पहले कर देता तो उसका परिवार बच जाता.

इसके अलावा सारा की कहानी में उनके पिता 1993 में सारा के अचानक गायब होने के बाद लगातार सारा को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे. ये बगैर इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वाला दौर था. ट्रैक करने का एकमात्र तरीका था - क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को ट्रैक करना. ऐसा करते हुए सारा के पिता पीटर स्मिथ उनके बेहद क़रीब पहुंच जाते हैं. वो उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां सारा को कैद करके रखा गया था. लेकिन बेटी की ज़िद और परिस्थितिवश वो सारा को घर नहीं ला सके.

और यहीं आपको इस सीरीज़ के 2 हीरो भी मिलते हैं - सारा के पिता और सैन्ड्रा के पूर्व पति. इन दोनों को ख़तरे का अंदाज़ा हो गया था और दोनों रॉबर्ट फ़्रीगार्ड के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे. इन दोनों के कारण ही पुलिस के पास फ़्रीगार्ड के बारे में इतना स्ट्रांग केस है. सारा के पिता पीटर स्मिथ बहुत हद तक टेकेन फ़िल्म के उस किरदार की याद दिलाते हैं जो लियाम नीसन ने निभाया था. इंटरनेट पर इससे जुड़े मीम भी देखने को मिले.

The dad on Netflix #Puppetmaster is my new idol. pic.twitter.com/rRQvp5SFrc