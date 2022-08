The Most Hated Man on the Internet: 26 साल का लड़का जिसने प्राइवेट फोटोज से की कमाई, कौन है हंटर मोर?

नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री 'द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट' (The Most Hated Man on the Internet) के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. इस सीरीज में एक ऐसे इंसान की कहानी को दिखाया गया है, जिसने इंटरनेट पर रिवेंज पोर्न के नाम पर तहलका मचा दिया था. हम बात कर रहे हैं सबसे कुख्यात पब्लिक फिगर हंटर मोर (Hunter Moore) की.

डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट' में हंटर मोर के पीड़ितों के इंटरव्यू को दिखाया गया है. साथ ही हंटर ने अपनी वेबसाइट पर फोटोज और क्लिप्स अपलोड कर लोगों का फायदा उठाया, उसके बारे में बात की गई है. सीरीज के रिलीज होने के बाद से हर कोई जानना चाहता है कि हंटर मोर आखिर है कौन और आज कहां है.

हंटर मोर ने क्या किया था?

नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 'डोंट फक विद कैट्स' (Don't Fuck With Cats) और 'टिंडर स्विंडलर' (Tinder Swindler) के मेकर्स हंटर मोर की कहानी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं. हंटर ने 2010 में IsAnyoneUp.com नाम की एक वेबसाइट की शुरुआत की थी. यह एक रिवेंज पोर्न वेबसाइट थी. उस समय 26 साल के हंटर मोर ने इस वेबसाइट पर लोगों की फोटोज पोस्ट कर फेम पाया था.

यह वेबसाइट 16 महीनों तक लाइव रही थी. इस बीच रोज इसपर 5 से 30 फोटोज पोस्ट की जाती थीं. इस वेबसाइट पर यूजर्स को दूसरे लोगों की सेक्सुअल फोटोज डालने की अनुमति थी. यह काम दूसरों की इजाजत के बिना किया जाता था. फोटोज में लोगों के प्राइवेट पार्ट्स दिखाए जाते थे. ऐसे में यूजर्स दूसरों की कई सेक्सुअल फोटोज को हंटर मोर की वेबसाइट पर नाम, पते और बाकी पर्सनल इनफार्मेशन के साथ पोस्ट किया करते थे. इससे फोटो में दिखने वाले शख्स की तस्वीरें गूगल पर उनके घरवाले, दोस्त और साथ काम करने वाले लोग भी देख सकते थे.

हंटर मोर लोगों के लिए कोई दया महसूस नहीं करता था. उसका कहना था कि वह दूसरों की जिंदगी तबाह करने वाला प्रोफेशनल है. 2011 में टीवी होस्ट एंडरसन कूपर के चैट शो पर हंटर मोर ने अपने विक्टिम के साथ बहस की थी कि जो उनके साथ हुआ वह उन्हीं की गलती है. हंटर ने तब खुद की तुलना मर्डरर और कल्ट लीडर चार्ल्स मेंसन से भी की थी.

क्या हंटर मोर को अपनी करतूतों की सजा मिली थी?

अपनी वेबसाइट पर लोगों की आपत्तिजनक फोटोज को पोस्ट करने के लिए हंटर मोर को 2014 में जेल की सजा हुई थी. साथ ही उसे 2000 डॉलर का जुर्माना भी देना पड़ा था. इस मामले की एफबीआई ने जांच भी की थी. इसके बाद हंटर की वेबसाइट को बंद कर दिया गया था. शार्लेट लॉज (Charlotte Laws) नाम की पीड़िता की मां के मुताबिक, यह सब एक हैकर की मदद के बाद ही हो पाया था. शार्लेट ने बताया था कि पुलिस और एफबीआई ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया था. उनकी बात को तभी सुना गया जब उनके सिस्टम को हैक करने की बात सामने आई.

अब कहां है हंटर मोर?

2017 में जेल से बाहर आने के बाद से हंटर मोर लाइमलाइट से दूर चल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2017 में ही उसने Make The Internet Great Again नाम का एक गाना रिलीज किया था. 2018 में हंटर ने एक किताब भी रिलीज की थी, जिसका नाम था Is Anyone Up?