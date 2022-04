सऊदी अरेबिया में बैन हुई मार्वल की Doctor Strange 2, जानें क्या है वजह?

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (Marvel Cinematic Universe) की फिल्मों के दुनियाभर में कई दीवाने हैं. मार्वल कॉमिक्स से अलग-अलग सुपरहीरो को ये प्रोडक्शन हाउस ने असली जिंदगी में लेकर आया है. ऐसे में कई फैंस का दिल इसने खुश किया है. मार्वल के फेज 4 (MCU Phase 4) की शुरुआत हो चुकी है और इसमें आने वाली अगली फिल्म Doctor Strange in the Multiverse of Madness है. लेकिन लगता है ये फिल्म रिलीज से पहले ही मुश्किल में पड़ गई है.

सऊदी अरेबिया में बैन हुई फिल्म

डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म का एक सीक्वल 6 मई को रिलीज होने वाला है. इस फिल्म को पहले सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ देशों में 5 मई को रिलीज होना था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. इसका कारण फिल्म का एक किरदार है. वैरायटी की खबर के मुताबिक, सऊदी अरेबिया के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है.

क्या है बैन का कारण?

हॉलीवुड एक्टर बेनेडिक्ट कंबरबैच की इस फिल्म में America Chavez नाम की एक नई सुपरहीरो को दिखाया जाने वाला है. बताया जा रहा है कि यह सुपरहीरो गे होगा. इस किरदार को एक्ट्रेस Xochitl Gomez निभा रही हैं. सुपरहीरो के गे होने की वजह से सऊदी अरेबिया में फिल्म को बैन कर दिया गया है.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness से पहले मार्वल की फिल्म Eternals को भी सऊदी अरेबिया में बैन कर दिया गया था. इस फिल्म में मार्वल के पहले गे सुपरहीरो को दिखाया गया था. साथ ही सेम जेंडर के कपल का रोमांस भी फिल्म में था. ऐसे में फिल्म को सऊदी अरेबिया में दिखाने की मंजूरी नहीं मिली थी.

वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में आप बेनेडिक्ट कंबरबैच के किरदार को मुश्किल में फंसे देखेंगे. डॉक्टर स्ट्रेंज यहां स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man: No Way Home) में फैले रायते को संभालते नजर आने वाले हैं. उस फिल्म में पीटर पार्कर की गड़बड़ की वजह से मल्टीवर्स को स्ट्रेंज ने खोल दिया था. इसके बाद बाकी यूनिवर्स के विलेन और स्पाइडर-मैन इस फिल्म में पहुंच गए थे. अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन में और भी बहुत कुछ जबरदस्त होने वाला है.