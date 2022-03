Meghan Markle संग सोने का दावा करने के लिए मिला था 50 लाख का ऑफर, एक्टर का खुलासा

पूर्व हॉलीवुड एक्ट्रेस और प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल (Meghan Markle) अक्सर खबरों में छाई रहती हैं. मेगन मार्कल ने 2018 में इंग्लैंड के प्रिंस हैरी से शादी की थी. शादी से पहले मेगन मार्कल हॉलीवुड की मशहूर और सफल एक्ट्रेस हुआ करती थीं. उनकी सीरीज सूट्स (Suits) के लिए उन्हें जाना जाता है. अब मेगन के को-स्टार साइमन रेक्स (Simon Rex) ने उन्हें लेकर एक बड़ा खुलासा किया है.

साइमन रेक्स को मिला था लाखों का ऑफर

साइमन रेक्स ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें मेगन मार्कल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में होने का दावा करने के लिए 70000 डॉलर यानी लगभग 50 लाख रुपये ऑफर किए गए थे. मेगन मर्कल और साइमन रेक्स ने साथ में कट्स (Cuts) में साथ काम किया था. 2005 में आए इस शो के एक ही एपिसोड में दोनों को साथ देखा गया था. उस समय मेगन पॉपुलर एक्ट्रेस थीं और साइमन स्ट्रगल कर रहे थे.

अब अपने इंटरव्यू में साइमन रेक्स ने आर्थिक मुश्किलों के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि कई पब्लिकेशन ने उनसे बात की थी. कुछ ने उन्हें बड़ी रकम भी ऑफर की थी और बदले में मेगन के साथ सोने का दावा करने को कहा था. इस बारे में गार्डियन से बात करते हुए साइमन ने कहा, 'मेरी जेब पूरी तरह खाली थी. मुझे सही में पैसों की जरूरत थी. लेकिन मुझे ऐसा करने के बजाए फूड स्टैम्प्स पर जीना मंजूर है.'

This is true. And I framed the thank you letter she wrote me. She has very nice penmanship btw. https://t.co/oBF1SDbhqo