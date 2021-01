दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति हैं काइली जेनर, बाथरूम की फोटो शेयर करने पर हुईं ट्रोल

कायली जेनर हॉलीवुड के सबसे फेमस कर्दाशियां-जेनर परिवार का हिस्सा हैं. कायली दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और कई बार फोर्ब्स का सबसे कम उम्र की अरबपति होने का खिताब भी जीत चुकी हैं. फेमस होने के साथ उसके थोड़े नुक्सान भी आते हैं और उन्हीं में से एको क है, दुनियाभर के लोगों की नजर आपके ऊपर होना. कायली के ऊपर करोड़ों लोगों की नजर रहती हैं. वह सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और अपने फैंस और फॉलोअर्स को अपनी जिंदगी के बारे में बताती रहती हैं और घर की झलक भी देती हैं. अब यही बात कायली को भारी पड़ गई है.

ट्विटर पर ट्रोल हुईं कायली जेनर

कायली जेनर ने हाल ही में अपने घर के बाथरूम की फोटो शेयर की थी. इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की गई इस फोटो में कायली के बाथरूम और उसमें लगे शावर को देखा जा सकता है. शावर ऑन है और उसमें से बहुत हल्का पानी बहता हुआ दिख रहा है. फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स की नजर जब कायली और उनके शावर से बहते पानी पर पड़ी तो उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया. यूजर्स का कहना है कि 35 मिलियन डॉलर के मेन्शन में रहने के बावजूद कायली जेनर के घर में आम नागरिक के घर जैसा पानी का प्रेशर आता है.

कुछ यूजर्स ने कहा कि कायली के शावर के वाटर प्रेशर से ज्यादा अच्छा वाटर प्रेशर उनके घर का है. वहीं कुछ ने कहा कि वह सोचते थे कि आम लोगों की तरह कायली जेनर को स्लो इंटरनेट जैसी दिक्कतें आती होंगी या नहीं, अब उनके शावर का फोटो देखकर लगता है कि आती ही होगी.

Kylie Jenner lives in a $35m mansion and this is the water pressure. pic.twitter.com/fo7Bkj06Lx — devils dont fly (@devilsdontfly96) January 18, 2021

TOTALLY UNEXPECTED: Kylie Jenner shares picture of her shower. Gets roasted for having awful water pressure in $35 million home. pic.twitter.com/u3rbhfYGOd — Def Noodles (@defnoodles) January 18, 2021

I never thought I would have anything in common with Kylie Jenner https://t.co/XHeJzKGzCa — chu (@chuuzus) January 17, 2021

I was sitting in bed last night waiting for my lagging wifi to load my Netflix & I sat there wondering if Kylie Jenner had to deal with internet lag. Now I’m thinking she just might lmao. https://t.co/sRIQXI7i2f — carolyn (@Caroleeeeeeeen) January 17, 2021

Kylie Jenner in her shower: pic.twitter.com/OG02Dmy4oS — Nathan (@najaco) January 18, 2021

Something about having better water pressure than Kylie Jenner gives me a little hope https://t.co/m73IbbmeKS — johnny palmer (@J0hnny_palm3r) January 17, 2021

saw this picture of kylie jenner’s house and it reminded me of that scene from a cinderella story pic.twitter.com/bDhgQGaAH3 — ☮︎livia (@Oliveb22) January 18, 2021

Me: I’m not gonna judge anyone anymore

Me after seeing kylie jenner’s water pressure: pic.twitter.com/w8sH0MLFeZ — holly (@hollyelaine2004) January 18, 2021

the plummers after the installed a shower w/ that sucky water pressure in kylie jenner’s mansion pic.twitter.com/KmyFD48GMZ — yeehaw🤠🇺🇸 (@holymolymemes) January 18, 2021

flex of the day: my water pressure is better than kylie jenner’s pic.twitter.com/IPEMQ9kuPd — kelly ✰ (@tpwkkellyy) January 18, 2021

me judging kylie jenner's $35mill shower from the comfort of my parent's house pic.twitter.com/XtEfCR30VS — sask (@uncommonsense) January 18, 2021

देखें: आजतक LIVE TV

19 साल की उम्र में बनी थीं सबसे अमीर महिला

वैसे बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कायली जेनर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई हैं. इससे पहले भी कायली अपनी फोटोज, मेकअप, ट्रांसफॉर्मेशन संग कई बातों को लेकर ट्रोल हो चुकी हैं. बात करें कायली की जिंदगी के बारे में तो वह किम कर्दाशियां की छोटी बहन हैं. कायली अभी 23 साल की हैं और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में गिनी जाती हैं. वह अपने मेकअप लाइन कायली कॉस्मेटिक्स को फाउंडर और मालकिन हैं. साथ ही Keeping Up with the Kardashians नाम के शो में 2007 से नजर आ रही हैं.