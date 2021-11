चौथी बार शादी करना चाहती हैं 52 साल की Jennifer Lopez, 'बैटमैन' को कर रही हैं डेट

हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं. जेनिफर पिछले काफी समय से 'बैटमैन' एक्टर बेन एफ्लेक को डेट कर रही हैं. दोनों का रिश्ता काफी गहरा हो गया है. अक्सर दोनों को पब्लिक में रोमांस और किस करते देखा जाता है. अब जेनिफर ने शादी को लेकर बात की है.

चौथी बार शादी करेंगी जेनिफर?

जेनिफर लोपेज इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'मैरी मी' का प्रमोशन कर रही हैं. ऐसे में वह एक शो में पहुंचीं, जहां उनसे शादी को लेकर सवाल किया गया. 52 साल की जेनिफर लोपेज तीन बार शादी कर चुकी हैं. ऐसे में उन्होंने चौथी बार शादी करने को लेकर कहा कि वह 'हैप्पिली एवर आफ्टर' में विश्वास रखती हैं.

“You know me, I’m a romantic.” -@JLo to @hodakotb on whether she would consider getting married again pic.twitter.com/kvpimNZp36