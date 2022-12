शादी के चंद घंटों बाद हुई 37 साल के सिंगर की मौत, सदमे में पत्नी

हॉलीवुड के फेमस कंट्री सिंगर जेक फ्लिंट का निधन हो गया है. उन्होंने 26 नवंबर को शादी की थी. इसके कुछ घंटों बाद वो अपनी नींद में दुनिया छोड़ गए. सिंगर के अचानक हुए निधन से उनकी पत्नी ब्रेंडा, उनका परिवार और करीबी सदमे में हैं. जेक 37 साल के थे. उनकी मौत के कारण का पता अभी नहीं लग पाया है.

सदमे में है जेक की पत्नी

जेक फ्लिंट ओक्लहोमा के रहने वाले थे. सिंगर के पब्लिसिस्ट क्लीफ डॉयल ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 26 नवंबर, शनिवार को ब्रेंडा संग शादी करने के कुछ घटों बाद जेक फ्लिंट ने नींद में दम तोड़ दिया था. जेक की पत्नी ब्रेंडा का हाल पति के अचानक जाने के बाद बेहद बुरा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट भी शेयर किया है.

ब्रेंडा फ्लिंट ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'हमें अभी अपनी शादी की तस्वीरें देखनी चाहिए थीं, लेकिन मुझे इस समय अपने पति को किन कपड़ों में दफनाना है ये सोचना पड़ रहा है. लोगों को इतना दुख नहीं मिलना चाहिए. मेरा दिल चला गया है और मुझे उसकी जरूरत है. मैं चाहती हूं कि वो वापस आ जाए. मैं ये सहन नहीं कर सकती. मुझे वो यहां वापस चाहिए.'

पब्लिसिस्ट ने कही ये बात

एंटेरटेनमेंट टूनाइट से बात करते हुए क्लीफ डॉयल ने कहा, 'जेक फ्लिंट ओक्लहोमा के रेड डर्ट म्यूजिक सीन के एम्बेसडर थे. वो एक बेहतरीन सिंगर, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और डिमांड में रहने वाले लाइव परफॉर्मर थे. उनके दयालु स्वभाव और इंसानियत का प्रमाण यही है कि वो दूसरे आर्टिस्ट को हमेशा सपोर्ट करते थे. जिसे भी जरूरत होती उसके लिए हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाते थे. उनकी प्यारी मुस्कुराहट और मजाकिया अंदाज को कई लोग पसंद करते थे. मैं मानता हूं कि उनके म्यूजिक के साथ-साथ उनकी लेगेसी भी हमेशा बनी रहेगी.'

जेक फ्लिंट की दोस्त और पूर्व मैनेजर ब्रेंडा क्लाइन ने भी उनके निधन पर शोक जताया है. ब्रेंडा ने बताया कि फ्लिंट उनके बेटे जैसे थे. उन्होंने कहा कि सिंगर का जाना एक बड़ी त्रासदी है. साथ ही उन्होंने जेक फ्लिंट के परिवार और दोस्तों को संवेदनाएं भेजीं. फैंस के बीच भी जेक फ्लिंट के निधन से शोक पसर गया है. उनके चाहनेवाले उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

US singer Jake Flint passes away hours after his wedding



US music artist Jake Flint has passed away at the age of 37, just hours after his wedding. Flint's cause of death hasn't been determined. "People aren't meant to feel this much pain. ' My heart is gone ' he said. pic.twitter.com/Brlk31CvxR