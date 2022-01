Sydney Poitier: नहीं रहा फिल्मी स्क्रीन पर पहली बार किसी गोरे किरदार को थप्पड़ मारने वाला ब्लैक एक्टर

1967 में एक फ‍िल्म आयी थी- नॉर्मन ज्यूविसन की 'इन द हीट ऑफ़ द नाइट'. 1967 में आयी फ‍िल्म पूरी तरह से क्रान्ति में डूबी हुई थी. इसमें ऐसा बहुत कुछ था जो पहले कभी नहीं देखा गया था. अमेर‍िका के दक्षिणी हिस्से में नस्लीय टेंशन इस फ‍िल्म की जड़ में है और केंद्र में है वर्जिल टिब्स.

वर्जिल टिब्स ब्लैक है और गोरों से भरे मिसिसिपी के स्पार्टा में उसे खून के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है. थाने में आकर मालूम पड़ता है कि वर्जिल टिब्स असल में फ‍िलाडेल्फ‍िया में इंस्पेक्टर है जो मर्डर के केस देखता है. उसे पकड़ने वाले उससे गुज़ारिश करते हैं कि वो मामले की तफ़्तीश करे. वर्जिल टिब्स छोटा-मोटा किरदार नहीं है. उसे पकड़ा इसलिये गया था क्योंक‍ि गोरे पुलिसवालों को लगा था कि जेब में पैसा रखे हुए एक ब्लैक आदमी के पास इतने पैसे खून करके ही आये होंगे. ऐसी जगह, जहां ब्लैक्स की लिंचिंग सुबह ब्रेड खरीदने जैसी आम बात थी, वो गोरों से ही सवाल पूछ रहा था.

In the Heat of the Night

अपनी तहकीकात के दौरान उसे एंडिकॉट पर शक होता है. वो उस जगह का सबसे अमीर शख्स था और भयानक रेसिस्ट था. टिब्स से ऑर्किड के फूलों के बारे में बातें करते हुए एंडिकॉट कहता है, 'Like negros, they need care and feeding and cultivating and that takes time.' इसके बाद जब टिब्स उससे उस खून के बारे में सवाल करता है तो एंडिकॉट भड़क जाता है और टिब्स को थप्पड़ मार देता है. अगले ही सेकण्ड, काला वर्जिल टिब्स उस गोरे एंडिकॉट को जवाब में थप्पड़ जड़ देता है. कहते हैं कि ये पहली बार था जब किसी काले ने किसी गोरे को थप्पड़ मारा था.

ये फ‍िल्म जॉन बॉल के नॉवेल पर आधारित है. नॉवेल में जब वर्जिल टिब्स को एंडिकॉट थप्पड़ मारता है, तो टिब्स गुस्से से भर जाता है लेकिन कोई भी हिंसक जवाब तुरंत नहीं देता. फिर फ‍िल्म में ये थप्पड़ कैसे आया? असल में वर्जिल टिब्स का किरदार निभाने वाले Sydney Poitier ने जब इस फ‍िल्म की कहानी सुनी थी तो उन्होंने कहा था कि वो एक ही शर्त पर ये फ‍िल्म करेंगे- जब टिब्स वापस एंडिकॉट को थप्पड़ मारेगा. और फ‍िल्म में ऐसा ही हुआ.

In the heat of the Night Novel

फ‍िल्म रिलीज होने के बाद ये मान के चला जा रहा था कि दक्षिणी अमेर‍िका में फ‍िल्म बैन कर दी जायेगी या कोई थियेटर दिखायेगा ही नहीं. मगर ऐसा नहीं हुआ. फ‍िल्म दिखायी गयी और इसका बहुत बड़ा असर हुआ.

Sydney Poitier

Sydney Poitier ने 1964 में ऑस्कर जीता था. वो ये अवॉर्ड जीतने वाले पहले ब्लैक एक्टर थे. वर्जिल टिब्स को साकार करने वाले, उसे और हिम्मत देने वाले Sydney Poitier की गुरुवार को 94 साल की उम्र में मौत हो गयी.