Emmy 2020 की यहां पढ़ें पूरी लिस्ट, एक्ट्रेस जेंडेया ने रचा इतिहास

रविवार को हॉलीवुड सेलेब्स ने Emmy Awards 2020 में हिस्सा लिया. कोरोना वायरस के चलते इस साल हॉलीवुड स्टार्स ने इस अवॉर्ड फंक्शन में अपने घर से ही भाग लिया और सेलिब्रेशन भी किया. इस साल Emmy नॉमिनीज और प्रेसेंटर्स ने अपने घर से अवॉर्ड्स जीतने पर खुशी जताई और अवॉर्ड्स प्रेजेंट किए. इसके लिए दुनियाभर में 140 कैमरा सेटअप किए गए थे.

स्पाइडर-मैन होमकमिंग की एक्ट्रेस जेंडेया ने अपनी ड्रामा सीरीज Euphoria के लिए अवॉर्ड जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया. ये जेंडेया का पहला Emmy अवॉर्ड्स है, वे सबसे छोटी उम्र में Emmy अवॉर्ड जीतने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं. साथ ही वे दूसरी ब्लैक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड को जीता है.

We're taking cleanliness VERY seriously this year, in case you were wondering. #Emmys pic.twitter.com/fE56Mv7NBN — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

जेंडेया के अलावा टीवी शो सक्सेशन और शिट्स क्रीक को सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स मिले. आइए बताते हैं और कौन-कौन बना इस अवॉर्ड शो में विजेता.

आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज

बेटर कॉल शाऊल (AMC)

द क्राउन (Netflix)

द हैंडमेड्स टेल

किलिंग ईव

द मैडलोरियन (Disney+)

ओजार्क (Netflix)

स्ट्रेंजर थिंग्स (Netflix)

विजेता : सक्सेशन (HBO)

आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज



कर्ब योर एंथूसियास्म (HBO)

डेड टू मी (Netflix)

द गुड प्लेस (Netflix)

इनसिक्योर(HBO)

द कमिन्सकी मेथड (Netflix)

द मरवेलस मिसेस मेजल (Prime Video)

विजेता: शिट्स क्रीक (Netflix)

व्हाट वी डू इन द शैडो

आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज

लिटिल फायर एव्रीवेयर (Hulu)

मिसेस अमेरिका (FX Networks)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

विजेता: वाचमैन (HBO)

आउटस्टैंडिंग टेलीविजन मूवी

अमेरिकन सन (Netflix)

विजेता: बैड एजुकेशन (HBO)

डॉली पार्टन हार्टस्ट्रिंग्स: दीस ओल्ड बोंस (Netflix)

El Camino: अ ब्रेकिंग बैड मूवी (Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend (Netflix)

आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज

जेसन बेटमैन, Ozark (Netflix)

स्टर्लिंग के. ब्राउन,This Is Us (NBC)

स्टीव कारेल, The Morning Show (Apple TV+)

व्रियन कॉक्स, Succession (HBO)

बिली पोर्टर, Pose (FX Networks)

विजेता: जेरेमी स्ट्रांग, Succession (HBO)

आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज

जेनिफर अनिसटन, The Morning Show (Apple TV+)

वोलिविया कोलमैन, The Crown (Netflix)

जोडी कोमर, Killing Eve (BBC America)

लौरा लीनी, Ozark (Netflix)

सांड्रा ओह, Killing Eve (BBC America)

विजेता: जेंडेया, Euphoria (HBO)

आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज

एंथनी एंडरसन, Black-ish (ABC)

डॉन चीडल, Black Monday (Showtime)

टेड डंसन, The Good Place (NBC)

माइकल डगलस, The Kominsky Method (Netflix)

विजेता: यूजीन लेवी, Schitt's Creek (Pop TV)

रामी युसफ, Ramy (Hulu)

Let’s hear it for the Rose family! @Realeugenelevy is the #Emmy winner for Outstanding Lead Actor In A Comedy Series for @SchittsCreek! #Emmys pic.twitter.com/v1kfpvGsKD — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज

क्रिस्टीना एप्पलगेट, Dead to Me (Netflix)

रेचल ब्रोसनाहनvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

लिंडा कार्डलेनी, Dead to Me (Netflix)

विजेता: कैथरीन ओ'हारा, Schitt's Creek (Pop TV)

इसा रे, Insecure (HBO)

ट्रेसी एलिस रोज, Black-ish (ABC)

Two words: Moira. Rose. 🌹 Congratulations to Catherine O’Hara (@SchittsCreek), winner of the #Emmy for Outstanding Lead Actress In A Comedy Series! #Emmys pic.twitter.com/yZS9vaoEas — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन लिमिटेड सीरीज या फिल्म

जेरेमी आयरन्स, Watchmen (HBO)

जूज जैकमैन, Bad Education (HBO)

पॉल मेस्कल, Normal People (Hulu)

जेरेमी पोप, Hollywood (Netflix)

विजेता: मार्क रफलो, I Know This Much Is True (HBO)

आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन लिमिटेड सीरीज या फिल्म

केट ब्लान्चेट, Mrs. America (FX Networks)

शीरा हास, Unorthodox (Netflix)

विजेता: रेजीना किंग, Watchmen (HBO)

ओक्टेविया स्पेंसर , Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (Netflix)

केरी वाशिंगटन, Little Fires Everywhere (Hulu)

आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्ड रियलिटी प्रोग्राम

एंटीक रोडशो (PBS)

लव इस ब्लाइंड (Netflix)

विजेता: कुईर ऑय (Netflix)

शार्क टैंक (ABC)

अ वैरी ब्रैडी रेनोवेशन (HGTV)