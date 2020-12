रूसो बदर्स की द ग्रे मैन में धनुष की एंट्री, होगी नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी फिल्म 

फिल्म रांझणा के एक्टर और साउथ के सुपरस्टार धनुष को मार्वल की कुछ बढ़िया फिल्मों के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने अपनी आने वाली स्पाई फिल्म में कास्ट किया है. इस फिल्म का नाम द ग्रे मैन है और बताया जा रहा है कि यह नेटफ्लिक्स की अभी तक की सबसे महंगी फिल्म है. इस फिल्म में कैप्टेन अमेरिका क्रिस इवांस, हॉलीवुड स्टार रायन गोस्लिंग और Ana de Armas मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं.

नेटफ्लिक्स ने ट्विटर पर इस फिल्म की स्टारकास्ट का ऐलान किया है. धनुष संग इस फिल्म में हॉलीवुड एक्टर्स Jessica Henwick, Wagner Moura और Julia Butters भी नजर आएंगे. इस फिल्म के ऐलान के बाद से ही धनुष के फैन्स बेहद खुश हो गए हैं और सोशल मीडिया पर स्टार को ढेरों बधाईयां मिल रही हैं.

Ryan Gosling x Chris Evans x Ana de Armas = THE GRAY MAN



A new film from directors Anthony & Joe Russo, the upcoming action thriller is based on the debut novel by Mark Greaney. pic.twitter.com/pfOAYfWDup — NetflixFilm (@NetflixFilm) December 11, 2020

THE GRAY MAN cast just got even better.



Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, and Julia Butters will join Ryan Gosling, Chris Evans, and Ana de Armas in the upcoming action thriller from directors Anthony and Joe Russo. pic.twitter.com/SJcz8erjGm — NetflixFilm (@NetflixFilm) December 17, 2020

रूसो ब्रदर्स ने दी फिल्म की जानकारी

बता दें कि यह नई फ्रैंचाइजी फिल्म, लेखक Mark Greaney की लिखी किताब पर आधारित है. खबरों के मुताबिक इस फिल्म का बजट 200 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1500 करोड़ रुपये है. डेडलाइन न्यूज पोर्टल संग बातचीत में एंथनी रूसो ने कहा, ''यह फिल्म दो महान एक्टर्स को मिलाकर बनाई जा रही है, जिन्होंने CIA के दो बहुत ही अलग वर्जन दिखाए हैं. जिन लोगों को कैप्टेन अमेरिका: विंटर सोल्जर पसंद आई थी, उन्हें बता दूं कि हम उसी तरह का काम करने जा रहे हैं लेकिन उसकी सेटिंग असली दुनिया होगी. यही इस फिल्म के मायने हैं हमारे लिये.''

वहीं जो रूसो ने कहा, ''हमारा आईडिया रायन (गोस्लिंग) को साथ लेकर एक फ्रैंचाइजी बनाने और एक पूरे यूनिवर्स को तैयार करने का है. हम सभी ने पहली फिल्म के लिए हां कह दिया है और यही दूसरी फिल्म तक जाने के लिए अच्छा है. यह मास्टर असैसिन हैं. गोस्लिंग के किरदार को CIA द्वारा गायब कर दिया जाता है और इवांस का किरदार उसे ढूंढने जाएगा.

वैसे बता दें कि धनुष का पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फिल्म The Extraordinary Journey of the Fakir थी. धनुष के अलावा रूसो ब्रदर्स प्रियंका चोपड़ा संग फिल्म सिटाडेल में काम कर रहे हैं.