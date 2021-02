Golden Globes 2021: नॉमिनेशन लिस्ट में द क्राउन का कब्जा, पढ़ें पूरी लिस्ट

78वें गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड्स के नॉमिनेशंस का ऐलान बुधवार को किया गया. सालभर की बेस्ट फिल्मों और टीवी शोज को सेलिब्रेट करने वाले इस अवॉर्ड की नॉमिनेशन लिस्ट में नए और पुराने मिक्स्ड को जगह मिली है. पिछले साल क्वारंटीन में रहते हुए दर्शकों ने देखा, उन शोज को लिस्ट में हाईलाइट किया गया है.

टेलीविजन केटेगरी की बात करें तो नेटफ्लिक्स का शो द क्राउन, 6 नॉमिनेशंस के साथ लीड में है. वहीं इसके पीछे कॉमेडी शो शिट्स क्रीक है, जिसे 5 केटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. आइए आपको बता रहे किस शो को मिला है गोल्डन ग्लोब्स 2021 में नॉमिनेशन-

बेस्ट परफॉरमेंस बाय एन एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज - म्यूजिक या कॉमेडी

डॉन चीडल - ब्लैक मंडे

निकोलस होल्ट - द ग्रेट

यूजीन लेवी - शिट्स क्रीक

जेसन सुदेकिस - टेड लासो

रामी यूसफ - रामी

बेस्ट परफॉरमेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ टेलीविजन सीरीज - म्यूजिक या कॉमेडी

लिली कॉलिन्स एमिली इन पेरिस

केली कुकू - द फ्लाइट अटेंडेंट

एली फैनिंग - द ग्रेट

जेन लेवी - जोईस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेलिस्ट

कैथरीन ओहारा - शिट्स क्रीक

So honored to be nominated for a #GoldenGlobe! I’m beaming for my #EmilyinParis family (my first project as a producer!).... What a wild morning! Ecstatic and grateful doesn’t even begin to cut it... pic.twitter.com/SLmDr6JQXZ — Lily Collins (@lilycollins) February 3, 2021

बेस्ट परफॉरमेंस बाय एन एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज - ड्रामा

जेसन बेटमैन - ओजार्क

जोशुआ ओकॉनर - द क्राउन

बॉब ओडेनकर्क - बेटर कॉल साउल

एल पचीनो - हंटर्स

मैथ्यू रायस - पैरी मेसन

बेस्ट परफॉरमेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ टेलीविजन सीरीज - ड्रामा

ओलिविआ कोलमैन - द क्राउन

जोडी कोमर - किलिंग ईव

एमा कोरिन - द क्राउन

लॉरा लिनी - ओजार्क

सारा पॉल्सन - रैचेड

बेस्ट परफॉरमेंस बाय एन एक्टर इन अ लिमिटेड सीरीज ओर मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन

ब्रायन क्रैंस्टन - योर ऑनर

जेफ डेनियल्स - द कॉमेडी रूल

ह्यू ग्रांट - द अनडूइंग

मार्क रफ्लो - आई नो दिस मच इज ट्रू

ईथन हॉक - द गुड लार्ड बर्ड

Thank you HFPA for the beautiful honor of this nomination. So grateful to you for finding interest in Dominic & Thomas. Grateful to Derek Cianfrance, our cast, HBO, Wally Lamb & our crew. It’s a privilege to be nominated among so many fine actors. So humbled & happy #GoldenGlobes https://t.co/deapBkSNwG — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) February 3, 2021

बेस्ट परफॉरमेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ लिमिटेड सीरीज ओर मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन

केट ब्लॉन्चेट - मिसेज अमेरिका

डेजी एडगर जोन्स - नार्मल पीपल

शीरा हास - अनऑर्थोडॉक्स

निकोल किडमैन - द अनडूइंग

आन्या टेलर-जॉय - द क्वीन्स गैम्बिट

बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा

द क्राउन

लवक्राफ्ट कंट्री

द मैंडालोरियन

ओजार्क

रैचेड

Please join us in congratulating the #LovecraftCountry family on their #GoldenGlobes nomination for Best Television Series - Drama! pic.twitter.com/dgZQ8296jb — Lovecraft Country (@LovecraftHBO) February 3, 2021

बेस्ट टेलीविजन मिलिटेड सीरीज ओर मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन

नार्मल पीपल

द क्वीन्स गैम्बिट

स्मॉल एक्स

द अनडूइंग

अनऑर्थोडॉक्स

बेस्ट परफॉरमेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल - सीरीज, लिमिटेड सीरीज ओर मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन

हेलेना बॉन्हम कार्टर - द क्राउन

जूलिया गार्नर - ओजार्क

एनी मर्फी - शिट्स क्रीक

सिंथिया निक्सन - रैचेड

बेस्ट परफॉरमेंस बाय एन एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल - सीरीज, लिमिटेड सीरीज ओर मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन

जॉन बोयेगा - स्मॉल एक्स

ब्रैंडन ग्लीसन - द कॉमेडी रूल

डेनियल लेवी - शिट्स क्रीक

जिम पारसंस - हॉलीवुड

डोनाल्ड साउदरलैंड - द अनडूइंग

Schitt's Creek has been nominated for a total of ~five~ Golden Globe Awards, including Best Television Series (Music or Comedy)!



Congratulations to the entire cast and crew, and thank you to the HFPA! ✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/8BiHmyyg7N — Schitt's Creek (@SchittsCreek) February 3, 2021

बेस्ट टेलीविजन सीरीज - म्यूजिकल या कॉमेडी

एमिली इन पेरिस

द फ्लाइट अटेंडेंट

शिट्स क्रीक

द ग्रेट

टेड लासो