Feels Like Home 2 Review: यारी, प्यार और तकरार से भारी है फील्स लाइक होम 2, कॉलेज के दिन आएंगे याद

पहले सीजन में सभी को हंसाने और एंटरटेन करने के बाद वेब सीरीज फील्स लाइक होम का दूसरा सीजन आ गया है. यारी, प्यार और कॉलेज लाइफ पर बना ये शो अभी तक ओटीटी फैंस का फेवरेट बन चुका है. इसके सीजन 2 की खास बात ये है कि अब कहानी में सिर्फ दोस्ती ही नहीं है बल्कि उसके इर्दगिर्द मौजूद बहुत से मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया है.

दोस्ती में आये बड़े ट्विस्ट

इस बार कहानी में दोस्ती के साथ गुस्सा और तकरार भी है. रास्ते हैं तो उलझने भी हैं. लेकिन कहते है ना जो होता है अच्छे के लिए होता है. इस नए सीजन में ऐसा ही कुछ देखने मिलने वाला है. इस बार कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. नए सीजन में लक्ष्य (प्रीत कमानी) को अपने बेस्टफ्रेंड अविनाश (विष्णु कौशल) की एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया है. वहीं समीर (अंशुमन मल्होत्रा) अपने अंदर के डर का सामना करने को तैयार है. इसमें उसकी बेस्टफ्रेंड द्रिति (हिमिका बोस) उसकी मदद कर रही है. इन सब के बीच ग्रुप का सबसे सीधा बच्चा अखिल (मिहिर आहूजा) अपने टूटे हुए सपनों को देख खुद ही टूटता जा रहा है.

परफॉरमेंस

इस कहानी में प्यार भी है, खट्टी-मीठी तकरार भी है और हर एपिसोड के साथ दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर ट्विस्ट और टर्न भी. पहले सीजन की कहानी को बिना स्ट्रेच किए आगे बढ़ाते हुए हर किरदार को हम अपनी जमीन तलाशते हुए दिखाया गया है. यही चीज आपको इस सीरीज को देखने पर मजबूर करती है. हर एपिसोड में मस्ती के साथ-साथ भरपूर ड्रामा है.

Bros are back with what looks to be a lot of heartbreak, hustle, and bromance! Join them on this adventure as they begin a new chapter in their life. Feels Like Home S2 coming soon on Lionsgate Play.#FeelsLikeHomeS2 #LionsgatePlay #lionsgatePlayOriginal pic.twitter.com/syBIELUDCk