जुबिन गर्ग के AI जनरेटेड वर्जन गाने पर लगेगी रोक! सिंगर के करीबियों ने उठाया ये कदम

फेमस बॉलीवुड और असमिया सिंगर जुबिन गर्ग का अचानक निधन हो जाने से उनके फैंस दुखी हैं. उन्होंने हिंदी समेत तमाम भाषाओं में गाना गाकर लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई थी. अब कल यानी 23 सितंबर को गुवाहाटी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं सिंगर के करीबी लोगों ने भविष्य में उनकी आवाज से छेड़छाड़ को रोकने के लिए उनकी आवाज को डिजिटल रूप से संरक्षित करने का काम शुरू कर दिया है.

गौरतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जमाने में आज दिग्गज गायकों की आवाज को AI की मदद से क्लोन किया जा रहा है और गानों के नए वर्जन रिलीज किए जा रहे हैं. ऐसे में जुबिन गर्ग के लंबे समय से सहयोगी, गायक-संगीतकार मानस रॉबिन ने कहा कि इस तरह के डिजिटल संरक्षण से यह सुनिश्चित होगा कि AI-सक्षम या अन्य तकनीकों के माध्यम से उनकी आवाज को तोड़-मड़ोकर या दुरुपयोग न किया जाए.

जुबिन के AI वर्जन पर लगेगी रोक

सोमवार को गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में लाखों लोगों के साथ गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए रॉबिन ने एक न्यूज एजेंसी से कहा, 'टेक्नॉलॉजी के बढ़ने के साथ, खासकर AI के इस्तेमाल से ये संभव हो सकता है कि जुबिन की आवाज का इस्तेमाल भविष्य में कोई भी कर सकता है. हम जुबिन की आवाज को डिजिटल रूप से संरक्षित करने और ऐसा 'डिजिटल सिग्नेचर' बनाने पर काम करेंगे, जिससे उनके गाने बजाते ही उसकी असली उत्पत्ति का पता लगाया जा सके कि आखिर वो किसका है.'

कोई अपनी आवाज न बना सके- मानस रॉबिन

मानस रॉबिन ने आगे कहा, 'अगर किसी व्यक्ति का चेहरा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर डिजिटल रूप से लगाया जाए, तो उसका पता लगाया जा सकता है. इसी तरह ऐसी प्रणालियां विकसित की जा रही हैं, जहां किसी आवाज की उत्पत्ति का पता मूल व्यक्ति या गायक के डिजिटल रूप से संरक्षित संस्करण से लगाया जा सके.'

'जुबिन गर्ग के गानों को पहले ही स्टोर किया जा चुका है. उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ऐसे ही एक कलेक्शन का उद्घाटन किया था. जुबिन के काम का डिजिटल संरक्षण उनके यूट्यूब चैनल और अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए पहले से ही चल रहा है. हम उनकी आवाज पर एक 'डिजिटल हस्ताक्षर' भी लगाना चाहते हैं ताकि आज के AI-जनरेटेड ऑडियो और वीडियो की दुनिया में कोई भी उसे अपनी आवाज न बता सके. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई भी जुबिन की आवाज के साथ छेड़छाड़ न कर सके.'

कब होगा जुबिन का अंतिम संस्कार?

गौरतलब है कि जुबिन का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइव करते हुए हो गया था. उनके पार्थिव शरीर को इस समय गुवाहाटी के अर्जुन भोगेशवर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है. यहां सभी उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. 23 सितंबर को सिंगर का अंतिम संस्कार परिवार और चाहने वालों की मौजूदगी में किया जाएगा.

