अधूरी रह गई फैन्स से लेजेंडरी सिंगर जुबिन गर्ग की मुलाकात, आखिरी वीडियो में कहा था ये

लेजेंडरी सिंगर जुबिन गर्ग का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है. जुबिन के यूं अचानक जाने से देशभर में शोक पसरा हुआ है. बॉलीवुड स्टार्स से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और फैंस तक उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसा होने से जुबिन गर्ग की जान गई.

वायरल हुआ जुबिन का आखिरी वीडियो

जुबिन गर्ग, सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का हिस्सा बनने गए थे. इस तीन दिन के इवेंट की शुरुआत शुक्रवार, 19 सितंबर को ही होनी थी. इसमें सिंगर परफॉर्म भी करने वाले थे. फेस्टिवल और अपनी परफॉरमेंस को लेकर जुबिन गर्ग ने एक वीडियो भी शेयर की थी. दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर शेयर की गई ये वीडियो अब जुबिन गर्ग का मौत से पहले आखिरी पोस्ट बन गई है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यूजर्स इसे देख आंसू बहा रहे हैं.

इस वीडियो में सिंगर को ब्लैक टी-शर्ट और ब्राउन पैंट पहने देखा जा सकता है. वीडियो में जुबिन गर्ग, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को ट्रेडिशनल फेस्टिवल बताते हुए सिंगापुर की जनता को आमंत्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो तीन दिन के फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे और फैंस से मुलाकात भी करेंगे. ऐसे में म्यूजिक लवर्स आएं और एन्जॉय करें. मगर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया. जुबिन गर्ग की अचानक मौत होने से फैंस सन्न रह गए हैं.

शोक में डूबे फैंस

जुबिन, असम के साथ-साथ भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे. उन्होंने असमी, बंगाली और हिंदी के साथ-साथ मलयालम, तेलुगू, मणिपुरी और अंग्रेजी भाषा तक में गाने गाए थे. सिंगर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, सिंगर शान और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संग अन्य ने शोक व्यक्त किया है. म्यूजिक इंडस्ट्री में भी शोक पसरा हुआ है. इस बीच सिंगर के फैंस उनके गुवाहाटी स्थित घर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं.

जुबिन गर्ग ने अपने करियर में 40 से ज्यादा भाषों में गाने गाए थे. इसमें हिंदी, असमी और बंगाली के साथ कन्नड़, नेपाली, ओड़िया, सिन्धी, संस्कृत, खासी, मणिपुरी और इंग्लिश भाषाएं शामिल हैं. 1995 ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी पहली इंडिपॉप सोलो एल्बम 'चांदनी रात' से डेब्यू किया था. इमरान हाशमी की फिल्म 'गैंगस्टर' का गाना 'या अली' जुबिन के लिए बड़ा ब्रेक साबित हुआ था. उन्हें आज भी इसी गाने से याद किया जा रहा है.

