Women's Under-19 T20 World Cup: भारत ने जीता पहला U19 टी20 वर्ल्ड कप, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई

Women's Under-19 T20 World Cup: रविवार का दिन हिंदुस्तान के लिए एतिहासिक बन गया. भारत की बेटियों ने पहला वुमेंस अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप 2023 जीत कर इतिहास रच दिया. ICC द्वारा पहली बार महिलाओं के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया. साउथ अफ्रीका में खेले गए मैच में भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर पहली चैंपियन बनी. खुशी और गर्व के पल में बॉलीवुड सेलेब्स ने भी महिला टीम को बधाई दी है.

बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई

वुमेंस अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से पूरा देश खुशी से झूम उठा है. जश्न के मौके पर अजय देवगन समेत कई बडे़े स्टार्स ने टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए उनका हौसला बढ़ाया है.

अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए लिखा, #U19T20WorldCup चैंपियन बनने के लिए क्या क्लिनिकल ऑल राउंड परफॉर्मेंस है. लड़कियों को ऐतिहासिक जीत की बधाई. भारत के लिए गौरव का क्षण.

What a clinical all round performance to become the #U19T20WorldCup CHAMPIONS!!

Congratulations girls on a historic win 👏👏👏

Truly a proud moment for India 🇮🇳 pic.twitter.com/VUMnkv6Xls