अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ में किसे सुनना ज्यादा महंगा? कॉन्सर्ट की कीमतों ने उड़ाए होश

सिंगर अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ भारत भर के कई शहरों के स्टेडियमों में बड़े टूर की तैयारी कर रहे हैं. टिकट की कीमतों को देखने पर पता चलता है कि दोनों की अधिकतम कीमतों में बहुत बड़ा अंतर है. अरिजीत के आने वाले टूर के लिए सबसे महंगे VIP पैकेज की कीमत 11.8 लाख रुपये तक है, जबकि दिलजीत के सबसे महंगे टिकट की कीमत 18,000 रुपये रखी गई है. दोनों कलाकार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम सहित बड़ी क्षमता वाले स्थानों पर परफॉर्म करेंगे.

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अरिजीत ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे होने के मौके पर, जनवरी से मई 2027 तक नौ शहरों के एक नेशनल टूर की घोषणा की है. इससे पहले जनवरी में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से कुछ समय के लिए दूर रहने का फैसला किया था, ताकि वे अपने स्वतंत्र म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकें.

अरिजीत के कॉन्सर्ट टिकट रेट

इन स्टेडियम कॉन्सर्ट्स में उनके लोकप्रिय गाने, जैसे 'अगर तुम साथ हो', 'तुम ही हो' और 'विदा करो' सुनने को मिलेंगे. उनके शो के टिकटों की कीमत अहमदाबाद में एंट्री-लेवल सीटिंग के लिए 999 रुपये से शुरू होकर, मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में 15 लोगों के लाउंज के लिए 11.8 लाख रुपये तक है.

ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर 'थंपएन' (thumpN) के अनुसार, अलग-अलग शहरों में हाई-एंड हॉस्पिटैलिटी टेबल्स की कीमत 7 लाख से 10 लाख रुपये के बीच है. इन ग्रुप पैकेजों में सोफा सीटिंग, कॉम्प्लिमेंट्री शराब, अलग एंट्री पॉइंट, अलग वॉशरूम की सुविधा और एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा तैयार किया गया शॉर्ट वीडियो शामिल है. प्रीमियम टेबल कैटेगरी में से लगभग 60 प्रतिशत पहले ही बुक हो चुकी हैं.

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अरिजीत का यह टूर नौ शहरों में होगा. इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2027 को अहमदाबाद से होगी, जिसके बाद 23 जनवरी को चंडीगढ़ और 7 फरवरी को जयपुर में शो होंगे. इसके बाद की तारीखों में 20 फरवरी को मुंबई, 13 मार्च को बेंगलुरु, 27 मार्च को नई दिल्ली, 10 अप्रैल को पुणे, 1 मई को इंदौर शामिल हैं, और इसका समापन 15 मई को हैदराबाद में होगा.

दिलजीत को लेकर भी खुलासा

इसके विपरीत, दिलजीत दोसांझ ने अपने चल रहे 'ऑरा वर्ल्ड टूर' (Aura World Tour) के भारतीय चरण के लिए टिकट की कीमतें कम रखी हैं. इससे पहले उनके 2024 'दिल-लुमिनाटी टूर' (Dil-Luminati Tour) से लगभग 943 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. यूरोप और उत्तरी अमेरिका में शो करने के बाद, दिलजीत का भारत में टूर 1 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर से शुरू होगा. इसके बाद वे 15 नवंबर को इंदौर, 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु और 5 दिसंबर को लखनऊ जाएंगे. चंडीगढ़ में भी एक शो होना है, जिसकी तारीख अभी तय होनी बाकी है.

अरिजीत सिंह को पहली बार 2005 में म्यूजिक रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' (Fame Gurukul) में हिस्सा लेने के बाद पूरे देश में पहचान मिली. पिछले दो दशकों में, उन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रमुख प्लेबैक गायकों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई है. उन्होंने 'चन्ना मेरेया', 'तुम ही हो', 'ऐ दिल है मुश्किल', 'गेरुआ', 'बुल्लेया', 'केसरिया', 'अपना बना ले' और 'झूमे जो पठान' जैसे सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी है.

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उनके हालिया काम में निर्देशक नितेश तिवारी की आने वाली भव्य फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का गाना 'जय जय राम' शामिल है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे और सनी देओल जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

दिलजीत दोसांझ ने पिछले दो दशकों में संगीत और सिनेमा, दोनों क्षेत्रों में अपना करियर बनाया है. उन्होंने स्टेडियम में लाइव परफॉरमेंस और फिल्मों के जरिए देश-विदेश में बड़ी संख्या में फैन बनाए हैं. हाल ही में, वे इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' (2026) में नजर आए, जिसमें उनके साथ नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

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