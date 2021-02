विवेक ओबेरॉय ने अभिषेक बच्चन को जन्मदिन पर किया विश, कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर एक्टर को हर तरफ से ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं. पिता अमिताभ बच्चन ने इस खास मौके पर अभिषेक के साथ की एक थ्रोबैक फोटो शेयर की और उन्हें विश किया. इसके अलावा इंडस्ट्री से उन्हें कटरीना कैफ, फराह खान समेत कई सारे सेलेब्स ने भी विश किया. विवेक ओबेरॉय ने भी जूनियर बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

विवेक ओबेरॉय ने ट्विटर पर अभिषेक बच्चन को विश करते हुए लिखा कि- हैपी बर्थडे @juniorbachchan. उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए उत्सव और आनंद से भरपूर होगा. मैं तुम्हें लाजवाब और शानदार जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं मेरे दोस्त. बता दें कि इससे पहले भी जब अमिताभ बच्चन समेत परिवार के और सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे तो विवेक ओबेरॉय ने भी सबकी बेहतर सेहत के लिए सोशल मीडिया पर विश किया था.

Happy birthday, @juniorbachchan Let this day be full of joy and celebration. I wish you an outstanding and fabulous birthday, my friend!